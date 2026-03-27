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安全帽放機車上變「蜂窩」 1500隻蜜蜂塞爆帽內超驚悚

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的姊姊將安全帽放在機車後照鏡上，沒想到才一天時間，竟然裡面塞滿密密麻麻的蜜蜂。 示意圖／ingimage
原PO的姊姊將安全帽放在機車後照鏡上，沒想到才一天時間，竟然裡面塞滿密密麻麻的蜜蜂。 示意圖／ingimage

春季正值蜜蜂分巢高峰期，竟發生安全帽變成蜂巢的驚人事件。一名女網友在社群平台分享，姊姊準備騎車時隨手拿起安全帽，沒想到手一伸進去卻感覺「毛毛刺刺」，下一秒立刻遭蜜蜂螫傷，仔細一看才發現整頂安全帽內竟塞滿密密麻麻的蜜蜂，畫面令人頭皮發麻。

原PO在Threads發文表示，該頂安全帽前一天才被姊姊戴過後掛在機車後照鏡上，短短一天內就被蜂群入侵築巢。當事人隨即通報相關單位處理，捕蜂人員到場後發現，安全帽內的蜜蜂數量驚人，初估多達1500隻以上，甚至已開始產蜜。

原PO透露捕蜂人員說因為現在野蜂越來越少，因此不會撲殺這批蜜蜂，而是會帶回安置與繁殖，而這頂安全帽最後也沒辦法再戴，只好丟棄。沒想到事後她又發現機車前輪底下又有蜂群，捕蜂人員獲報再度趕來處理。

貼文讓不少人看了驚呆，「姊姊頭很甜唷，全糖女孩嗎？」、「是不是有噴香水，或是護髮油有香氣等等的花香味之類的，那種很容易引來蜜蜂」、「平常到底用什麼髮蠟？」、「天啊，頭皮瞬間發毛」、「我整個密集恐懼症起來」、「一天居然可以有這麼多蜜蜂」、「牠們蓋得比我同事買的預售屋還快」。

有蜂農留言表示目前正值春天，各類蜂群會培育多個女王蜂，老蜂后會帶二分之一以上的蜜蜂離開原巢，在找到新家前，會先停泊在附近的區域。他說即便是停泊的位置也會留下氣味，就算馬上將蜜蜂從安全帽趕出來，只要帽子還在旁邊，短期蜜蜂還會飛進去聚集好幾次，直到被重複干擾嚴重後才會換個位置繼續停泊。

如果發現有蜂窩，一定要保持冷靜並遠離，立即撥打1999市民專線或通知消防局、動保處專業人員移除，切勿擅自噴灑殺蟲劑或自行摘除。如果發現有蜜蜂飛入室內，關閉屋內燈光，並打開門窗讓其自行飛出。

安全帽 蜜蜂

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