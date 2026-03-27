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買章魚腳驚見一圈「牙齒」！一票網友頭皮發麻 內行人曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的媽媽買了一隻章魚腳回家料理，卻驚訝發現章魚腳竟然有牙齒，但不少內行網友一眼就知道這其實是美洲大赤魷，而非章魚。 示意圖／ingimage
原PO的媽媽買了一隻章魚腳回家料理，卻驚訝發現章魚腳竟然有牙齒，但不少內行網友一眼就知道這其實是美洲大赤魷，而非章魚。 示意圖／ingimage

台灣四面環海，海鮮種類相當豐富，有一名女作家透露媽媽日前買了一隻章魚腳回家料理，沒想到卻發現章魚腳竟然有「牙齒」，讓全家人看了嚇一大跳。影片PO上網掀起熱議，有內行人解釋這並不是章魚，而是「美洲大赤魷」，觸手有牙齒主要是為了吸附獵物，這也讓不少人看了直呼長知識。

原PO在Threads表示當天媽媽在廚房準備晚餐時，突然發出驚叫聲，她聽到後趕緊跑過去看，發現媽媽手上的章魚腳竟然有一圈一圈像牙齒的東西，看起來相當駭人。原PO說自己從來沒看過，也沒聽說過章魚有牙齒，因此不知道這到底是什麼東西，只好PO上網詢問大家意見。

有內行人解釋這不是章魚腳，而是美洲大赤魷的腳，兩者價差好幾倍，有些章魚燒業者會拿來冒充章魚，「吸盤有牙的都是魷魚，不是章魚腳」、「代表她買到的其實是美洲大赤魷，一般外面市售煮熟的都已經摳掉了，生的就要自己挖掉」、「這是美洲大赤魷喔！是一種生存在祕魯寒流的大型獵食性魷魚，也是少數會主動攻擊潛水員的頭足類」。

不少人看了也相當驚訝，「天啊！真的長知識了 」、「鹽酥雞攤賣的魷魚塊也是大赤魷嗎？」、「密集恐懼症發作上班滑到差點尖叫」、「終於知道美劇的怪物靈感從哪來」、「學到知識的同時，也頭皮發麻了十分鐘」、「超像異形，讓人毛骨悚然」、「這是外星生物了吧」。

農業知識入口網》解釋，美洲大赤魷俗名「秘魯魷」、「大章魚」、「深海花枝」，一般體長為50到80公分，最大體長可達1.2公尺，體色為暗紅色，台灣自2002年開始，遠洋魷釣船至東南太平洋進行美洲大赤魷漁獲，每年漁獲量為1-3萬噸。

粉專《你好罐頭。安安海鮮》曾發文解釋，美洲大赤魷具有10隻觸手，其中8隻為短腕，2隻為長觸腕。其觸腕上吸盤內緣佈滿如牙齒般尖銳的利刺（角質齒環），極具殺傷力，這是為了強力吸附獵物，在烹飪前需特殊處理。

章魚 牙齒

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