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收銀台也有！手搖飲蟑螂亂飛嚇壞打工族 消毒公司揭可能原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在手搖飲打工的網友指出，店內無論是收銀台、製茶機還是水槽都有一堆蟑螂，讓他相當驚訝。 圖／AI生成
一名在手搖飲打工的網友指出，店內無論是收銀台、製茶機還是水槽都有一堆蟑螂，讓他相當驚訝。 圖／AI生成

餐飲業者首重店內衛生、維護食安。一名在手搖飲打工的網友發文，他發現店內無論是收銀台、製茶機還是水槽都有一堆蟑螂，好奇這是否是手搖飲店的常態。對此，有消毒公司指出，之所以很多蟑螂很可能因為下水孔管道長期沒用，建議把孔蓋蓋起來，能夠暫時解決問題。

一名網友在Threads發文，表示他近日第一次去手搖飲店打工，發現店內有許多蟑螂，收銀台、製茶機、倉庫和水槽都能發現蟑螂的蹤跡，而且這些蟑螂不僅體積巨大，還會飛，讓原PO直呼「超級扯」，並好奇是否每一間手搖飲店都有此狀況。

此文一出，有位消毒公司小編現身說法，指出原PO的店內很可能下水孔管道長期未使用、存水的彎處沒水，蟑螂才會從這裡跑出來，此情況是汙水池的問題，建議把孔蓋蓋起來，能暫時解決蟑螂的問題。

消毒公司提到，還有一種可能，水溝有一部分隱藏在店內裝潢裡，蟑螂從水溝直接爬上來，再從肉眼無法察覺的死角鑽出來。對大隻的蟑螂來說，用點藥或水煙的方式沒太大作用，因為煙無法處理水溝深處的孳生源、藥量也通常不夠。假如是從外面飛進來，可以在黏板上加上酵母摻水、蛋白粉加水來吸引蟑螂，「黏板會生意興隆」。

部分網友認為蟑螂太多的情況不正常，推測是店內沒清潔，「這種建議快逃，代表長時間沒有清潔，我之前做過的火鍋店有老鼠的味道所以我才不做」、「不正常，我大學在炒飯店、觀光工廠餐飲部、咖啡廳都做過，幾乎沒看過蟑螂」、「不正常，我們店沒有，連螞蟻都很少」。

餐飲業最怕發生食安爭議。先前曾有消費者購買連鎖手搖飲品牌飲品，吸到外型極似蟑螂卵鞘的物體，業者立刻發布聲明致歉，表示已啟動內部調查與人員SOP再教育，強調將全面檢討流程，以行動回應外界質疑。

手搖飲 食安 蟑螂

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