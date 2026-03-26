茶包老滑進杯裡？他揭小技巧「喝到見底也不掉」 網驚：你去高麗菜那桌

你有沒有這樣的經驗？下午想泡杯茶來喝，茶包和標籤紙卻總是不聽話地滑進茶湯裡，即便綁在杯子把手上，喝完也要面對吸飽茶汁的棉線，一樣得弄髒手。不過有民眾卻發現，只要善加利用茶包上的標籤，就可以免去「手髒髒」的困擾。

一名網路創作者在threads上分享，「茶包上那張紙」的妙用，他示範用茶杯、茶包泡茶時，將夾著棉線的標籤紙從中分開，讓它「騎」在杯沿，就能穩穩吊掛住不滑進杯裡，一直喝到最後都不會移動。

冷門技巧震驚網友，「驚天動地的冷知識！太實用」、「我居然現在才知道」、「長知識了」、「可以去高麗菜煮蛋那桌了」、「 高麗菜桌【高麗菜桌】「高麗菜桌」是 Threads 上流行的迷因梗，源於有人用高麗菜葉當隔板在火鍋煮蛋，被形容為荒謬又實用的生活小聰明。這句話意指「那些擅長發明奇怪但管用生活技巧的人」，通常被笑稱「該去坐這桌」以展示機靈或變通的創意。 大門為您敞開」、「我以為大家都知道……」、「我每次都把那張紙撕掉欸」、「我覺得煩都直接連線剪掉」。

不過也有人認為其實不好用，「我是覺得沒有很好用啦，紙蒸軟了或是杯子稍微長一點、茶包重一點，他還是掉下去了」、「有的茶包不好卡，我還會纏在握把那裡」、「很多茶包都只是一層紙而已」，有些人甚至表示，因為擔心棉繩與標籤泡在熱水裡不衛生，會直接剪掉不用。

近年來也有茶包在熱水沖泡下會釋放塑膠微粒的說法，臉書粉專「魚漿夫婦」分享了日本X上一則貼文，提到如唐寧茶等品牌會標榜不含塑膠，其實是利用一種來自德國、要價30萬美元（約新台幣960萬元）的機器製作並填充茶包，它會將薄紙壓合成袋子，填入茶葉後封口，再用棉線將它縫起來，因此不需膠水、釘書針，也沒有塑膠成分。