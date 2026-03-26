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不設牌位、不祭拜可以嗎？他憂環保葬影響子女運勢 禮儀師給正解

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友未來希望選擇環保葬，不設牌位、不需後人祭拜，但內心卻充滿矛盾，一方面擔心影響子女與後輩的運勢，另一方面也害怕自己在另一個世界過得不好，陷入兩難。示意圖／ingimage
有網友未來希望選擇環保葬，不設牌位、不需後人祭拜，但內心卻充滿矛盾，一方面擔心影響子女與後輩的運勢，另一方面也害怕自己在另一個世界過得不好，陷入兩難。示意圖／ingimage

現在有不少葬禮形式逐漸轉變，從傳統祭拜走向強調環保與簡約的安排，也讓人們重新思考身後事的意義與方式。一名網友表示，未來希望選擇環保葬，不設牌位、不需後人祭拜，但內心卻充滿矛盾，一方面擔心影響子女與後輩的運勢，另一方面也害怕自己在另一個世界過得不好，陷入兩難。

該名網友在 Threads 發文指出，自己想在過世後採用環保葬，但對於沒有牌位、無人祭拜的安排感到不安，既想替子女著想，又擔心自己死後會感到孤單無助，因此發問「有人能幫我解開心結嗎？」引發熱烈討論。

對此，有禮儀師回應表示，不必擔心環保葬會影響子女後輩的運勢，她從未聽過有家屬因親人採用環保葬而出現運勢不佳的情況，直言若有業者這樣說，「那一定是騙人的，因為他沒賺到骨灰罐的錢」。至於另一個世界的狀況，她也坦言無從得知，但同樣沒有遇過家屬反映親人因環保葬而託夢表示過得不好。

禮儀師也補充指出，基督教家庭多半沒有設立牌位、也不進行傳統祭拜，但生活同樣安穩，因此安葬形式並非關鍵。她認為，每個人都可以依照自身價值做出選擇，最重要的是與家人事先溝通並取得共識。

不少網友也認為，回歸自然是一種單純且自在的選擇，不僅減少土地與資源負擔，也避免後代承擔掃墓與管理的壓力。有人提到，「子子孫孫也未必都會常去，三代以後沒人認識、沒有感情更不可能去」，也有人指出，歷史上許多講究風水與排場的帝王，如今後代未必因此過得更好，「重要的是親友在世時彼此保持和諧留下美好回憶」。

也有網友分享自身經驗，家人採用環保葬多年，生活依然平順，無需掃墓反而更輕鬆；另有撿骨相關從業者指出，真正可能影響後代的，「大部分是先人的執著與被強迫」。

根據「我的Ｅ政府」資料，環保自然葬是指將遺體火化後的骨灰不進塔、不立碑，以回歸自然的方式處理，常見形式包括：樹葬、花葬或灑葬，將骨灰研磨後埋入土中並種植植物；植存則是埋入政府劃定的綠化地點；海葬則需申請許可，將骨灰灑於指定海域。

禮儀師 喪禮 過世 子女 環保

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