把麵包煉成丹！她微波2分鐘黑煙蔓延5層樓 內行人無奈曝秘訣：水分是重點

現代家電方便快速又安全，然而若是不熟悉操作，仍有可能釀成災難！有民眾只是加熱一顆麵包，竟險些把住家都賠進去，從地下室到4樓都是煙，嚇喊「要少進廚房了」。一番猛如虎的操作讓網友也看傻，直呼太危險，連內行人都出來傳授微波心得，強調一切都要看微波物品的「水分多寡」。

原PO在threads上分享驚險心得，稱自己只是想烤一顆麵包，便將麵包放到盤子上微波加熱2分鐘，沒想到麵包變焦碳，「整屋子從B1到4樓都是煙」，讓她排煙排了快2小時，心有餘悸地表示目前還不想換屋，只能少進廚房了。

把食物加熱到起火的經驗讓網友也嚇壞，「麵包加熱2分鐘？你當烤箱膩」、「微波2分鐘直接把麵包煉成丹」、「台灣人用電器都是直覺型的，都是方方的，烤箱能，微波就能」、「台灣人真的不太會用微波爐」、「室友微波一片麵包5分鐘直接起火」、「我以前同事微波包子15分鐘，直接整間公司消防警報」、「我真的不懂為什麼不會用微波爐，請教育部將正確使用微波爐加入義務教育好嗎」。

為避免慘案再度發生，內行網友也分享微波爐的正確使用方法，「使用微波爐記住一個關鍵：微波爐加熱的是水分子，水份越多的才需要加熱越久，水越少微波時間越短」、「用微波爐記住的守則：1.不要溫度設太高、2.不要時間設太久。除了冷凍庫拿出來的東西要設2分鐘以上，其他都不用」、「麵包類10秒為單位加上去」、「微波乾品請從10秒為單位調整」。

「無毒農」也曾科普微波加熱的小知識，除了沒有輻射致癌或電磁波傷身的危害外，微波也能保留更多的營養素，且減少油脂的使用。此外，也提醒8種不能放入微波爐的物品，包括帶殼食物、高水分水果、水及湯品、高密度食物、鐵餐具、木製品、紙巾／紙袋、塑膠袋。