快訊

羈押？加保？法官要柯文哲親自到庭聽判 法界揭合議庭用意

台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍

新血崩盤／人數較日韓少到可怕 揭年輕師進不了大學真相

聽新聞
0:00 / 0:00

塑膠袋大漲！民眾買晚餐驚見「外帶餐具價目表」 網籲：自備應打折

聯合新聞網／ 綜合報導
塑膠袋漲價，高雄市一家自助餐店在結帳櫃檯公告不提供塑膠袋。 聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
塑膠袋漲價，高雄市一家自助餐店在結帳櫃檯公告不提供塑膠袋。 聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影

塑膠原料大漲、中上游業者減產，牽動民生用品價格。一名網友發文，他去買晚餐才發現，餐廳因塑膠類價格上漲的緣故，無論是提袋、湯碗或杯蓋全部都要額外收錢，價格在1元至3元不等。對此，網友們認為既然餐廳成本要外攤給消費者，那自備環保袋或環保碗應要給予折扣。

近期中東地區戰事升溫，牽動全球能源與石化原料價格波動，進一步推升塑膠相關產品成本。五金零售通路商振宇五金24日表示，面對近期塑膠原料價格持續上揚，相關影響已逐步反映至終端市場，提升塑膠類五金商品與門市服務成本，民生常見的塑膠袋、吸管，到五金通路中的塑膠水管、PVC水管等用品，近期原料端漲幅約達20%至30%。

塑膠漲價不僅影響零售業，餐飲業也受到波及。一名網友在Threads發文，PO出一間餐廳的漲價告示，從字板上能看出，店家為了因應塑膠類價格上漲，宣布店內全部塑膠類皆要收錢，包括耐熱袋或小提袋1元、中提袋或外帶杯子2元、大提袋3元。

此外，如果要外帶的話，湯杯、碗和蓋子均要價2元、便當盒1元，且如果內用需要用到外帶的餐盒，也要收費。見此漲幅，原PO不禁感嘆：「平常買的晚餐，真的漲聲響起了。」

此文一出，許多網友認為既然要漲價，消費者若自備環保餐具或袋子應要打折，「那自備可以折扣嗎？成本要外攤的話，自備也要折給消費者吧」、「成本漲價完全轉嫁消費者，變成店家不用負擔容器成本，那消費者自備容器提袋是否折價」。

更有網友指出，餐廳的隱形耗材本就讓消費者承擔了，餐飲業者還要收取額外費用屬於「二次收費」，除非店內價格很便宜，否則開店連毛利率、隱形成本都沒算進去，那更應該關門了；更有網友提到北市專用垃圾袋價格更為實惠，不如直接買垃圾袋還比較實用。

塑膠袋 餐飲業 漲價

延伸閱讀

中東戰事未歇 何欣純參觀工具機展：政府要掌握原物料價格

原油供應不穩 …中油實施瀝青管控 恐波及公共工程

工具機漲價 上銀開第一槍 本月部分產品調升7%至15%

塑化漲價潮 …民生物價蠢動 台經院示警恐削弱經濟成長力道

相關新聞

塑膠袋大漲！民眾買晚餐驚見「外帶餐具價目表」 網籲：自備應打折

塑膠原料大漲、中上游業者減產，牽動民生用品價格。一名網友發文，稱他去買晚餐才發現，餐廳因塑膠類上漲的緣故，無論是提袋、湯碗或杯蓋全部都要額外收錢，價格在1元至3元不等，對此，網友們認為既然餐廳成本要外攤給消費者，那自備環保袋或環保碗應要給予折扣。

半夜也有人買？寵物水族24小時不打烊怎麼賺 網揭遇「一情況」爆商機

近年來，不論是貓狗、倉鼠，甚至爬蟲類寵物，都有越來越多愛好者加入行列，隨著市場競爭激烈，一些寵物水族店開始打出24小時營業的招牌。不過近日一名網友在Threads發文，好奇「半夜真的有人買蛇、蜥蜴、烏龜、黃金鼠嗎？」不少人對這種全天候營運的模式感到困惑，也擔心店家是否真的能賺錢。

爆紅水壺Owala蓋子超易髒？內行搖頭曝「2神招」：沾點橄欖油就搞定

近期在社群平台紅翻天的品牌「Owala」水壺，以其獨特的「吸管與直飲」雙飲口設計及防漏功能，在台灣也掀起一股搶購熱潮。然而，許多入手這款水壺的民眾卻發現水壺蓋的材質非常容易沾染汙漬，且怎麼洗都洗不乾淨。對此，官方教學分享了「超神清潔妙招」，只要運用家裡常見的物品，就能輕鬆讓杯蓋煥然一新。

文字沒溫度…愛用「1符號」是溫柔的人？網揭真實用途：可隱藏情緒

在通訊軟體普及的現代，文字訊息往往難以傳達真實的語氣與情緒。近日，有網友發文表示：「聊天時愛打波浪號（～）的人，肯定是個溫柔的人。」沒想到這番言論引發熱議，更釣出大批網友「現身說法」，直言波浪號的真正用途根本不是為了展現溫柔，而是職場與人際關係中的「護身符」。

小孩Uber嘔吐被收8000元…她好奇清潔費行情 內行曝：這價格算低

近年來，透過Uber叫車已成為不少民眾日常代步選擇，方便又透明的計價模式深受青睞。不過，近日卻有一名家長分享「因小失大」的搭車經驗，表示孩子在車上嘔吐後，被司機索取高達8000元的費用，讓她忍不住上網詢問：「這樣是正常的嗎？」引發熱烈討論。

壽司郎灌單近千元？網怒控店員喊招待、沒點餐全被算錢 前員工：確實可能疏漏

一名網友在Threads發文抱怨，近日前往壽司郎用餐時，結帳金額竟比實際消費多出近千元，讓他當場相當不滿。原PO表示，原本帳單金額高達3000多元，經多次向店員反映未點相關品項後，店家才協助重新確認並刪除錯誤項目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。