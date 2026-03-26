塑膠袋大漲！民眾買晚餐驚見「外帶餐具價目表」 網籲：自備應打折

塑膠原料大漲、中上游業者減產，牽動民生用品價格。一名網友發文，他去買晚餐才發現，餐廳因塑膠類價格上漲的緣故，無論是提袋、湯碗或杯蓋全部都要額外收錢，價格在1元至3元不等。對此，網友們認為既然餐廳成本要外攤給消費者，那自備環保袋或環保碗應要給予折扣。

近期中東地區戰事升溫，牽動全球能源與石化原料價格波動，進一步推升塑膠相關產品成本。五金零售通路商振宇五金24日表示，面對近期塑膠原料價格持續上揚，相關影響已逐步反映至終端市場，提升塑膠類五金商品與門市服務成本，民生常見的塑膠袋、吸管，到五金通路中的塑膠水管、PVC水管等用品，近期原料端漲幅約達20%至30%。

塑膠漲價不僅影響零售業，餐飲業也受到波及。一名網友在Threads發文，PO出一間餐廳的漲價告示，從字板上能看出，店家為了因應塑膠類價格上漲，宣布店內全部塑膠類皆要收錢，包括耐熱袋或小提袋1元、中提袋或外帶杯子2元、大提袋3元。

此外，如果要外帶的話，湯杯、碗和蓋子均要價2元、便當盒1元，且如果內用需要用到外帶的餐盒，也要收費。見此漲幅，原PO不禁感嘆：「平常買的晚餐，真的漲聲響起了。」

此文一出，許多網友認為既然要漲價，消費者若自備環保餐具或袋子應要打折，「那自備可以折扣嗎？成本要外攤的話，自備也要折給消費者吧」、「成本漲價完全轉嫁消費者，變成店家不用負擔容器成本，那消費者自備容器提袋是否折價」。

更有網友指出，餐廳的隱形耗材本就讓消費者承擔了，餐飲業者還要收取額外費用屬於「二次收費」，除非店內價格很便宜，否則開店連毛利率、隱形成本都沒算進去，那更應該關門了；更有網友提到北市專用垃圾袋價格更為實惠，不如直接買垃圾袋還比較實用。