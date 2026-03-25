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半夜也有人買？寵物水族24小時不打烊怎麼賺 網揭遇「一情況」爆商機

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文提問「半夜真的有人買蛇、蜥蜴、烏龜、黃金鼠嗎」？好奇24小時寵物水族是否真的能賺錢。示意圖/ingimage
一名網友發文提問「半夜真的有人買蛇、蜥蜴、烏龜、黃金鼠嗎」？好奇24小時寵物水族是否真的能賺錢。示意圖/ingimage

近年來，不論是貓狗、倉鼠，甚至爬蟲類寵物，都有越來越多愛好者加入行列，隨著市場競爭激烈，一些寵物水族店開始打出24小時營業的招牌。不過近日一名網友在Threads發文，好奇「半夜真的有人買蛇、蜥蜴、烏龜、黃金鼠嗎？」不少人對這種全天候營運的模式感到困惑，也擔心店家是否真的能賺錢。

針對全天候營業的原因，網友提供了多種觀察。有人直接指出，水族用品價格高昂，且魚蝦在夜間若缺乏加溫或餵養可能會死亡，「半夜是賺水族的，水族用品都超貴，半夜加溫棒壞了那些魚蝦可不會撐到早上才死」。此外，也有網友點出部分店家地點為自有，店租壓力小，人力成本也不高，因此全天候開店在經濟上更可行。

另一方面，不少消費者分享自己的購買經驗。有人開玩笑說，半夜買高單價魚回家，可以偷偷放入水族箱而不被家人發現；也有夜貓子透露，會「半夜睡不著就跑去看小動物」，享受安靜的購物環境。另外，有曾因白天買不到用品而魚兒不幸死亡的飼主表達感謝，直言「24小時營業的水族店更像是救星」，既符合特定族群需求，也為店家創造額外收入。

隨著少子化趨勢持續，越來越多人選擇飼養寵物作伴。根據本站報導，2025年桃園市寵物用品相關營利事業家數將達555家，年成長率6.1%，為六都中增長最快的城市，寵物經濟持續升溫，也促使商家思考更靈活的營運模式。全天候營業既可兼顧寵物健康，也能滿足不同消費族群需求，已成為近年寵物水族值得參考的新興營業手法。

寵物 爬蟲類

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