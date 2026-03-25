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爆紅水壺Owala蓋子超易髒？內行搖頭曝「2神招」：沾點橄欖油就搞定

聯合新聞網／ 綜合報導
近期在社群平台紅翻天的品牌「Owala」水壺，以其獨特的「吸管與直飲」雙飲口設計及防漏功能，在台灣也掀起一股搶購熱潮。圖／取自Owala Instagram
近期在社群平台紅翻天的品牌「Owala」水壺，以其獨特的「吸管與直飲」雙飲口設計及防漏功能，在台灣也掀起一股搶購熱潮。圖／取自Owala Instagram

近期在社群平台紅翻天的品牌「Owala」水壺，以其獨特的「吸管與直飲」雙飲口設計及防漏功能，在台灣也掀起一股搶購熱潮。然而，許多入手這款水壺的民眾卻發現水壺蓋的材質非常容易沾染汙漬，且怎麼洗都洗不乾淨。對此，官方教學分享了「超神清潔妙招」，只要運用家裡常見的物品，就能輕鬆讓杯蓋煥然一新。

Owala水壺主打三層真空絕緣不鏽鋼可保冷24小時，且杯蓋採用不含雙酚A（BPA-Free）的頂級Tritan塑膠材質搭配防漏矽膠。雖然設計實用且顏色鮮豔可愛，但不少使用者反饋，杯蓋的特殊材質相當容易卡髒汙或留下摩擦痕跡。

有網友在Threads上發文大嘆，Owala保溫蓋的材質真很容易髒，即使出動科技海綿，仍然「怎麼刷洗都洗不乾淨」。這番話立刻引起許多Owala苦主的共鳴，紛紛表示漂亮的杯蓋一旦變髒，看了真的非常崩潰。

眼看心愛的水壺出現洗不掉的汙痕，究竟該如何急救？有熱心網友與官方清潔教學影片釋出了超簡單的「去汙大法」，完全不需要使用強力化學清潔劑，只要利用「以油溶汙」的原理就能輕鬆解決：

神招一：濕紙巾＋橄欖油

濕紙巾的前端滴上「一點點橄欖油」，接著在水壺杯蓋有汙漬的地方輕輕擦拭，就能將頑垢帶走，最後再拿乾淨的廚房紙巾將表面多餘的油脂與水分擦乾即可。

神招二：凡士林厚敷擦拭

若手邊剛好沒有橄欖油，也有網友在Instagram上分享，可以將居家常備的「凡士林」塗抹覆蓋在背蓋的汙漬處，稍微靜置後，直接用廚房紙巾擦拭掉，同樣能達到神奇的去汙與恢復光澤的效果。

水壺 橄欖油 廚房 保溫杯

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