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文字沒溫度…愛用「1符號」是溫柔的人？網揭真實用途：可隱藏情緒

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人認為純文字訊息過於冷硬，習慣在句尾加上波浪號「～」來增加親切感。示意圖／ingimage
不少人認為純文字訊息過於冷硬，習慣在句尾加上波浪號「～」來增加親切感。示意圖／ingimage

在通訊軟體普及的現代，文字訊息往往難以傳達真實的語氣與情緒。近日，有網友發文表示：「聊天時愛打波浪號（～）的人，肯定是個溫柔的人。」沒想到這番言論引發熱議，更釣出大批網友「現身說法」，直言波浪號的真正用途根本不是為了展現溫柔，而是職場與人際關係中的「護身符」。

一名網友在Threads上發文分享自己對「～」這個標點符號的看法，認為會在句尾加上波浪號的人，個性一定相當溫柔。貼文一出，吸引超過萬名網友朝聖按讚。

不少認同的網友表示，因為純文字訊息看起來太過冰冷、甚至有些嚴肅，為了避免讓對方感到壓力或誤會自己在生氣，就會習慣性地加上波浪號來「軟化語氣」。有自己創業的網友分享：「以前在公司上班，訊息不能打『～』會顯得不正式；現在自己開工作室，回覆客人都會加『～』，看起來真的比較親切！」也有人笑稱：「原來大家要的溫柔這麼簡單，我現在也是溫柔的人了～～～」

然而，許多上班族無奈表示，波浪號其實是職場上用來「隱藏怒火」或「敷衍了事」的終極武器。

網友們紛紛分享自己使用波浪號的真實情境：「其實是個假象，我滿常為了隱藏怒氣打波浪號的」、「有時候只是在不爽，但不能被對方知道，所以多加了一個～」、「感覺是不想太敷衍，但又不知道該回什麼的時候用的」、「我都拿來陰陽怪氣人，『你爆倉了喔～』」。甚至有神人精闢分析波浪號數量的差異：「好的～（真心）；好的～～（你講N次了）；好的～～～（我不在乎）；好的～～～～（我在生氣喔）」。

不過，也有不少人反感這個符號，認為過度使用反而會讓人覺得輕浮、油條或煩躁。有網友直言：「天天上班看到『請問XXX這樣嗎～』，自己看著都覺得有點躁」、「有時候對方在講很不友善的話，句尾還加個『～』，看起來更讓人火大」。還有網友一針見血地舉例：「『我們分手吧～有點膩了～』這樣加波浪號有比較溫柔嗎？」

此外，根據「女子漾」報導，職場溝通中電子郵件扮演不可或缺的角色，除了稱呼過度親暱、誤用命令式語氣，過多使用表情符號也是地雷之一。過度使用表情符號、驚嘆號，除了會讓整封電子郵件過於情緒化，也可能讓對方覺得自己不夠專業。

人際關係 情緒 服務態度 表情符號

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