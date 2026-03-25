快訊

這桌能吃飽？高中畢旅桌菜被嫌「不如進香團」 照片曝光掀兩派論戰

「塑膠袋之亂」延燒…部分便當店不提供 登山團也呼籲山友須自備

元大金今晚7點半召開重訊記者會 總經理說明董事會重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

小孩Uber嘔吐被收8000元…她好奇清潔費行情 內行曝：這價格算低

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名家長表示孩子在車上嘔吐後，被司機索取高達8000元的費用，讓她忍不住上網詢問：「這樣是正常的嗎？」示意圖/ingimage
有一名家長表示孩子在車上嘔吐後，被司機索取高達8000元的費用，讓她忍不住上網詢問：「這樣是正常的嗎？」示意圖/ingimage

近年來，透過Uber叫車已成為不少民眾日常代步選擇，方便又透明的計價模式深受青睞。不過，近日卻有一名家長分享「因小失大」的搭車經驗，表示孩子在車上嘔吐後，被司機索取高達8000元的費用，讓她忍不住上網詢問：「這樣是正常的嗎？」引發熱烈討論。

該網友在Threads發文表示，孩子搭車途中不慎在車內嘔吐，當下已向司機致歉並支付費用，但對方提出包含清潔費2000元，加上兩天無法營業的損失6000元，合計8000元。她強調並非要公審司機，只是單純想了解「營業損失」這部分是否合理，若屬正常範圍也願意接受。

貼文曝光後，多數網友反而「逆風」力挺司機，認為這樣的金額其實已經算客氣。有網友直言「這價格偏少」，指出車內異味難以短時間消散，影響接單營運；也有人分享經驗稱，類似情況法院判賠甚至可能更高，還有人認為「兩天不能跑車很合理」，直言8000元「算佛心」。甚至有留言提到，部分司機會事先標示更高收費標準，開出10000元的司機也不少，相較之下這次索賠並不誇張。

不過，也有少數聲音質疑營業損失的計算方式。有網友好奇每日收入是否真能達到3000元，認為單純收取清潔費可以理解，但額外要求停業損失略顯爭議；也有人認為車內嘔吐的行情價大約落在3000元上下，直呼這次費用「有點高」。

計程車收取嘔吐清潔費究竟合不合法？律師林宏軒曾說明，類似情況在法律上通常可分為三部分：首先是清潔費，只要能提出收據，多半可獲法院認可，金額約從數百元至1萬5000元不等；其次為營業損失，由於車內氣味可能需一至兩天散去，法院多會依平均營收計算停業期間的損失；最後則是可酌情請求少額精神賠償。相關費用是否合理，仍需視個案情況與證明文件而定，也提醒乘客搭車時多加留意突發狀況，以免衍生額外爭議。

Uber

延伸閱讀

計程車只搭「5分鐘」竟被罵整路！女網友傻眼 原因曝光釣出一票苦主

這桌能吃飽？高中畢旅桌菜被嫌「不如進香團」 照片曝光掀兩派論戰

打烊客人堅持不走…他無奈乾等求解 內行曝1動作：幾乎都會離開

壽司郎灌單近千元？網怒控店員喊招待、沒點餐全被算錢 前員工：確實可能疏漏

相關新聞

文字沒溫度…愛用「1符號」是溫柔的人？網揭真實用途：可隱藏情緒

在通訊軟體普及的現代，文字訊息往往難以傳達真實的語氣與情緒。近日，有網友發文表示：「聊天時愛打波浪號（～）的人，肯定是個溫柔的人。」沒想到這番言論引發熱議，更釣出大批網友「現身說法」，直言波浪號的真正用途根本不是為了展現溫柔，而是職場與人際關係中的「護身符」。

小孩Uber嘔吐被收8000元…她好奇清潔費行情 內行曝：這價格算低

近年來，透過Uber叫車已成為不少民眾日常代步選擇，方便又透明的計價模式深受青睞。不過，近日卻有一名家長分享「因小失大」的搭車經驗，表示孩子在車上嘔吐後，被司機索取高達8000元的費用，讓她忍不住上網詢問：「這樣是正常的嗎？」引發熱烈討論。

壽司郎灌單近千元？網怒控店員喊招待、沒點餐全被算錢 前員工：確實可能疏漏

一名網友在Threads發文抱怨，近日前往壽司郎用餐時，結帳金額竟比實際消費多出近千元，讓他當場相當不滿。原PO表示，原本帳單金額高達3000多元，經多次向店員反映未點相關品項後，店家才協助重新確認並刪除錯誤項目。

遊日驚見「幹」！京都店名太衝擊 台人笑翻：EO4威力太強

近年赴京都旅遊的台灣人持續增加，除了古都歷史與四季景色吸引人，街頭店家的命名文化也成為另類看點。一間法式餐廳因招牌僅寫上一個「幹」字，在台灣社群掀起話題，強烈語感反差讓不少旅客直呼「文化衝擊滿點」。

她崩潰曝網路找旅伴3次全踩雷慘況 網看傻：為何不獨旅？

一名女網友在網路找旅伴三次皆遭遇不幸，遇到情緒失控和借錢不還的問題，引發熱議。她求助網友，並探討如何挑選合適的旅行夥伴。專家建議提前討論期望與行程，以確保愉快的旅行。

提款遭陌生人偷拍！他籲打密碼必遮 一票點頭：小心背後的人

提款時請務必小心輸入密碼，避免有心人士盜用帳戶。一名網友發文，分享他在提款時被陌生女子偷拍的驚悚經歷，雖然不知道對方的目的，但還是呼籲民眾：「輸入密碼的時候一定要用手遮住」，對此，不少網友也分享類似經歷，並建議遇到此事一定要馬上報警。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。