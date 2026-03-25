小孩Uber嘔吐被收8000元…她好奇清潔費行情 內行曝：這價格算低

近年來，透過Uber叫車已成為不少民眾日常代步選擇，方便又透明的計價模式深受青睞。不過，近日卻有一名家長分享「因小失大」的搭車經驗，表示孩子在車上嘔吐後，被司機索取高達8000元的費用，讓她忍不住上網詢問：「這樣是正常的嗎？」引發熱烈討論。

該網友在Threads發文表示，孩子搭車途中不慎在車內嘔吐，當下已向司機致歉並支付費用，但對方提出包含清潔費2000元，加上兩天無法營業的損失6000元，合計8000元。她強調並非要公審司機，只是單純想了解「營業損失」這部分是否合理，若屬正常範圍也願意接受。

貼文曝光後，多數網友反而「逆風」力挺司機，認為這樣的金額其實已經算客氣。有網友直言「這價格偏少」，指出車內異味難以短時間消散，影響接單營運；也有人分享經驗稱，類似情況法院判賠甚至可能更高，還有人認為「兩天不能跑車很合理」，直言8000元「算佛心」。甚至有留言提到，部分司機會事先標示更高收費標準，開出10000元的司機也不少，相較之下這次索賠並不誇張。

不過，也有少數聲音質疑營業損失的計算方式。有網友好奇每日收入是否真能達到3000元，認為單純收取清潔費可以理解，但額外要求停業損失略顯爭議；也有人認為車內嘔吐的行情價大約落在3000元上下，直呼這次費用「有點高」。

計程車收取嘔吐清潔費究竟合不合法？律師林宏軒曾說明，類似情況在法律上通常可分為三部分：首先是清潔費，只要能提出收據，多半可獲法院認可，金額約從數百元至1萬5000元不等；其次為營業損失，由於車內氣味可能需一至兩天散去，法院多會依平均營收計算停業期間的損失；最後則是可酌情請求少額精神賠償。相關費用是否合理，仍需視個案情況與證明文件而定，也提醒乘客搭車時多加留意突發狀況，以免衍生額外爭議。