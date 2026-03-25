壽司郎灌單近千元？網怒控店員喊招待、沒點餐全被算錢 前員工：確實可能疏漏

一名網友在Threads發文抱怨，近日前往壽司郎用餐時，結帳金額竟比實際消費多出近千元，讓他當場感到相當不滿。原PO表示，原本帳單金額高達3000多元，經多次向店員反映未點相關品項後，店家才協助重新確認並刪除錯誤項目。

該網友指出，明細中出現多筆未點餐點，包括150元商品多算4份、140元商品多算1份，甚至連店員口頭表示要招待的拉麵也被計入費用，讓他質疑結帳系統與作業流程出現問題，直言「沒有吃的東西卻要付錢」相當不合理。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，留言區出現多起類似經驗，有人表示曾被多收數十元，也有人直言「多1000太誇張」，並指出其他連鎖壽司店透過平板點餐系統即可直接結算，較少出現人工核對問題，質疑壽司郎在系統與流程上仍有改善空間。

此外，也有自稱前員工留言解釋，店內結帳除了依據盤子顏色計價外，其他品項需人工輸入系統，若遇到忙碌或交班情況，確實可能出現疏漏。他也提醒，依照標準流程，店員在桌邊結帳時應與顧客逐項核對，建議消費者務必確認明細，以避免爭議發生。

針對網友指控灌單一事，壽司郎回應，當天門市在開店前曾進行系統測試，部分測試紀錄未及時清除，導致結帳時出現金額異常。經現場人員重新核對後，已修正問題，並扣除未實際點用的餐點，雙方確認無誤後完成結帳。此外壽司郎也強調，將持續優化門市作業流程與核對機制，而因出餐錯誤產生的餐點，門市已以招待方式處理，並未向顧客額外收費。