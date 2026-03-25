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遊日驚見「幹」！京都店名太衝擊 台人笑翻：EO4威力太強

聯合新聞網／ 綜合報導
「Restaurant幹」是一間位於京都市中心的法式餐廳。圖／擷自「Restaurant幹」臉書
「Restaurant幹」是一間位於京都市中心的法式餐廳。圖／擷自「Restaurant幹」臉書

近年赴京都旅遊的台灣人持續增加，除了古都歷史與四季景色吸引人，街頭店家的命名文化也成為另類看點。一間法式餐廳因招牌僅寫上一個「幹」字，在台灣社群掀起話題，強烈語感反差讓不少旅客直呼「文化衝擊滿點」。

旅遊創作者「樂冠廷 阿樂YGT」在臉書分享遊日經驗，發現一間名為「Restaurant幹」的小型法式餐廳，因中文「幹」字在台灣有著特殊的涵意，不禁直言：「台灣人經過一定會停下來拍照」。

貼文曝光吸引3.9萬人按讚，網友笑翻紛紛留言，「酷，滿滿台灣味」、「EO4的威力太強」、「相信就像日本人看到『金玉堂』（日文「金玉」讀作「きんたま」，指男性的睾丸）也會露出一樣的表情」，甚至有人笑說「進去還要喊一次店名」。

還有通曉日文的網友說明，事實上「幹」在日文中讀作「みき」或「かん」，意指樹木主幹或核心，帶有穩定、重要的正面含義，常見於人名或店名，與台灣常見的粗口用法截然不同。

類似情況還包括知名咖啡店「珈琲舍 幹」，同樣因店名在台灣語境中產生聯想而引發討論，據了解，招牌上的「幹」字是咖啡店經營者的名字。「幹」字對日本而言是寓意深刻的漢字，對台灣旅客卻成了帶點違和又充滿趣味的文化體驗，為旅程增添一段插曲。

「Restaurant幹」（日文讀作「みき／Miki」）是一間位於京都市中心的法式餐廳，鄰近京都市役所前站，步行約1至3分鐘即可抵達，地理位置便利，周邊包含京都御苑、錦市場等熱門景點。餐廳主打「法式懷石料理」，將法國料理技法結合日式食材與呈現方式，店內座位數不多，約14席，屬於小型精緻餐廳。在日本美食網站Tabelog約為3.1分，Google評論則約4.5分，整體口碑穩定。

京都 餐廳 日本

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