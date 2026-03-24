提款遭陌生人偷拍！他籲打密碼必遮 一票點頭：小心背後的人

提款時請務必小心輸入密碼，避免有心人士盜用帳戶。一名網友發文，分享他在提款時被陌生女子偷拍的驚悚經歷，雖然不知道對方的目的，還是呼籲大家「輸入密碼的時候一定要用手遮住」。對此，不少網友也分享類似經歷，並建議遇到此事一定要馬上報警。

一名網友在Threads發文，表示近日他在捷運站的ATM領錢時，有一位女子站在後方，他一開始並無特別在意，按照自己的習慣用手遮住按密碼的按鍵。輸入密碼後，原PO轉頭赫然發現那名女子竟然「拿著手機正在拍他」，而周遭沒有其他人，因此可以確定那名女子完全是在拍他按密碼的動作。

原PO馬上問女子在拍什麼，對方迅速將手機拿下來，露出笑容不回答，他當時不知道該如何是好，只能立刻轉身離開。這件事讓原PO非常恐慌，因為他不知道女子是否是在用鏡頭看他的密碼，這幾天他也非常注意戶頭裡的數字，確保金錢沒有任何損失。

原PO最後提醒，手機的鏡頭可以拉非常近，即使遠處的畫面也可以看得很清晰，為了防止有心人士偷拍，呼籲民眾提款輸入密碼時一定要用手遮住。

此文一出，不少網友分享類似經歷，「我也有這樣被拍過，在7-11 ATM，領錢時從小反光鏡看到後面男生用手機舉高高一直在拍」、「前幾個禮拜，我去7-11領錢也遇到一個男的，他假裝滑手機，其實在偷瞄我的動作」、「我也有遇過沒拿手機，但是在後面靠很近，還一直盯著你提款的人」。

還有網友提醒，遇到類似情況要立刻報警，跟警察說嚴重一點沒關係，因為人們都有警覺性社會才會進步；也有人建議晚上領錢時要去人多的ATM比較安全。

有網友質疑「只有知道密碼又沒有卡也不會怎麼樣」，原PO指出，或許對方可以先拍你提款多少錢，再趁著提出後搶走，這件事讓他覺得「很恐怖」，希望大家都能保護好自己的戶頭。

去ATM提款時，背後有陌生人緊盯怎麼辦？曾有網友分享，輸入提款卡密碼時，只要利用鍵盤上的「.（小數點）」按鍵，就能在不影響密碼正確性的情況下，達到混淆視聽、防範偷窺的效果。