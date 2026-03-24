快訊

影／紐約機場撞機2死事故音檔曝光 塔台人員鬆口認「我搞砸了」

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

聽新聞
0:00 / 0:00

提款遭陌生人偷拍！他籲打密碼必遮 一票點頭：小心背後的人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享他在提款時被陌生女子偷拍的驚悚經歷。示意圖／ingimage
一名網友分享他在提款時被陌生女子偷拍的驚悚經歷。示意圖／ingimage

提款時請務必小心輸入密碼，避免有心人士盜用帳戶。一名網友發文，分享他在提款時被陌生女子偷拍的驚悚經歷，雖然不知道對方的目的，還是呼籲大家「輸入密碼的時候一定要用手遮住」。對此，不少網友也分享類似經歷，並建議遇到此事一定要馬上報警。

一名網友在Threads發文，表示近日他在捷運站的ATM領錢時，有一位女子站在後方，他一開始並無特別在意，按照自己的習慣用手遮住按密碼的按鍵。輸入密碼後，原PO轉頭赫然發現那名女子竟然「拿著手機正在拍他」，而周遭沒有其他人，因此可以確定那名女子完全是在拍他按密碼的動作。

原PO馬上問女子在拍什麼，對方迅速將手機拿下來，露出笑容不回答，他當時不知道該如何是好，只能立刻轉身離開。這件事讓原PO非常恐慌，因為他不知道女子是否是在用鏡頭看他的密碼，這幾天他也非常注意戶頭裡的數字，確保金錢沒有任何損失。

原PO最後提醒，手機的鏡頭可以拉非常近，即使遠處的畫面也可以看得很清晰，為了防止有心人士偷拍，呼籲民眾提款輸入密碼時一定要用手遮住。

此文一出，不少網友分享類似經歷，「我也有這樣被拍過，在7-11 ATM，領錢時從小反光鏡看到後面男生用手機舉高高一直在拍」、「前幾個禮拜，我去7-11領錢也遇到一個男的，他假裝滑手機，其實在偷瞄我的動作」、「我也有遇過沒拿手機，但是在後面靠很近，還一直盯著你提款的人」。

還有網友提醒，遇到類似情況要立刻報警，跟警察說嚴重一點沒關係，因為人們都有警覺性社會才會進步；也有人建議晚上領錢時要去人多的ATM比較安全。

有網友質疑「只有知道密碼又沒有卡也不會怎麼樣」，原PO指出，或許對方可以先拍你提款多少錢，再趁著提出後搶走，這件事讓他覺得「很恐怖」，希望大家都能保護好自己的戶頭。

去ATM提款時，背後有陌生人緊盯怎麼辦？曾有網友分享，輸入提款卡密碼時，只要利用鍵盤上的「.（小數點）」按鍵，就能在不影響密碼正確性的情況下，達到混淆視聽、防範偷窺的效果。

ATM 提款機 偷拍

延伸閱讀

壽司郎變自習室？妹子點茶碗蒸讀書挨轟 前員工曝下場：列入怪客名單

吃飯滑手機沒訊號？網抓包餐廳疑裝「遮蔽器」拚翻桌率 NCC解答：已觸法

國旅再起爭議！親子友善飯店牙膏要價100元 他怒：誰愛住誰住

90元雞胸肉餐廳賣上千！他嘆「外食太盤」兩派戰翻 內行搖頭：好吃不是免費

相關新聞

提款遭陌生人偷拍！他籲打密碼必遮 一票點頭：小心背後的人

提款時請務必小心輸入密碼，避免有心人士盜用帳戶。一名網友發文，分享他在提款時被陌生女子偷拍的驚悚經歷，雖然不知道對方的目的，但還是呼籲民眾：「輸入密碼的時候一定要用手遮住」，對此，不少網友也分享類似經歷，並建議遇到此事一定要馬上報警。

紅茶巴士「青鳥說」延燒！老闆娘落淚鞠躬道歉 丈夫：她很喜歡台灣

台中連鎖飲料品牌「紅茶巴士」由中國大陸籍老闆娘王茹創立，主打古早味紅茶與平價手搖飲，短時間內突破百間門市並引發關注。然而近日因老闆娘在Threads回應身分質疑時一句「請你們這些青鳥多曬曬太陽吧」，引起網路風波。

不是鼎泰豐！外國人來台超愛這間連鎖店 在日本吃要花台幣2千

外國旅客喜愛的台灣食物！一名網友分享，日本朋友來台參加員工旅遊，其中一餐安排到連鎖餐飲「大埔鐵板燒」，對方不僅吃得開心，還特別傳訊息稱讚，讓他直呼有些意外。貼文曝光後，短短兩天就吸引超過2.5萬人按讚，底下討論也十分熱烈。

國旅再起爭議！親子友善飯店牙膏要價100元 他怒：誰愛住誰住

飯店不提供備品的事件再度引發網友們關注。一名網友發文，稱他帶著女兒去南部入住一間「親子友善」的飯店，晚上發現忘了帶牙膏，於是詢問櫃檯是否能提供，但櫃台表示需要付費購買，「一組100元」，並且需要他自己下來買，讓他非常不滿意，怒批：「這種高級飯店低級服務，誰愛住誰住」。

吃飯滑手機沒訊號？網抓包餐廳疑裝「遮蔽器」拚翻桌率 NCC解答：已觸法

現代人手機不離身，吃飯配影片更是許多人的日常。不過，近日一名網友到麵店用餐時，發現明明離門口很近，手機卻連一格訊號都沒有，仔細觀察後竟發現店內疑似裝設「訊號遮蔽器」。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）曾明確警告，私自裝設訊號遮蔽器是違法行為，最高可處新臺幣20萬元罰金。

一個便當380元！梁社漢攻高端餐飲市場 牛小排飯掀CP值論戰

臉書專頁「飛鳥7年級大叔的冷笑話」上分享了一張照片及貼文，內容提及某知名便當店推出新品「美國帶骨牛小排飯」，附贈原盅牛肉湯，標價380元一份。貼文一出，立即在網路上掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。