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她崩潰曝網路找旅伴3次全踩雷慘況 網看傻：為何不獨旅？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己在網路上找了3次旅伴，全數都大踩雷，不僅遇到情緒失控、擺爛不配合的人，甚至還被借錢不還，讓她相當崩潰。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己在網路上找了3次旅伴，全數都大踩雷，不僅遇到情緒失控、擺爛不配合的人，甚至還被借錢不還，讓她相當崩潰。示意圖／Ingimage

不少人為了避免旅遊太孤單，會選擇上網找旅伴。一名女網友分享，自己在網路上找了3次旅伴，全數都大踩雷，不僅遇到情緒失控、擺爛不配合的人，甚至還被借錢不還，讓她相當崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard表示，自己曾三度透過網路找女性旅伴，行前都有見面確認，卻仍接連遇到問題人物。第一位是41歲女生，不僅不會使用導航，還有情緒問題，只要行程不如預期就會暴怒，甚至曾動手扯她頭髮。

這名女網友進一步說明，第二位是24歲女生，將所有行程規劃全丟給她，旅途中不幫忙查交通、不分擔任何事情，還以沒錢為由借款，結果直接消失。第三位是39歲女生，完全不配合分工，衛生習慣不佳，甚至還將旅行社退費據為己有。她因此上網求助，想知道是否有更好的方式挑選旅伴？

貼文一出後，不少網友都表示「網路本來就怪人一堆，不意外」、「妳是怪人磁鐵，不要再徵了」、「網路找旅伴，我只敢找一起跟團的，比較不會有吵架跟錢的問題」、「妳這麼給力，不考慮獨旅嗎？感覺妳這幾次也跟獨旅差不多了」、「我也好想問為什麼不獨旅啊？」、「獨旅比較自在」、「看了妳的分享，我決定獨旅！」。

《Social Lab社群實驗室》日前分享「8大雷旅伴行為」，分別為態度差、不參與行前準備、生活習慣不合、時間觀念不佳、只想待在房間裡、消費模式不同、斤斤計較和丟三落四。

若想要擁有一趟愉快的旅行，可以考慮在出發前先和旅伴討論彼此的期待、行程分工和住宿安排，畢竟，再完美的景點和行程，也比不上合拍的旅伴帶來的好心情。若彼此能事先溝通，不僅能減少旅途中的摩擦，也能更專注享受旅行本身，留下美好的回憶。

獨旅 生活習慣 網路 行程 出國旅遊

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