不是鼎泰豐！外國人來台超愛這間連鎖店 在日本吃要花台幣2千

外國旅客喜愛的台灣食物，不只鼎泰豐！一名網友分享，日本朋友來台參加員工旅遊，其中一餐安排到連鎖餐飲「大埔鐵板燒」，對方不僅吃得開心，還特別傳訊息稱讚，讓他直呼有些意外。貼文曝光後，短短兩天就吸引超過2.5萬人按讚，底下討論也十分熱烈。

原PO在Threads提到，日本朋友來台旅遊時，主動分享行程，其中提到吃了大埔鐵板燒，直呼美味，看得出來對餐點表現相當滿意。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「法國老公吃過也是念念不忘，蔬菜脆甜，主食鹹香，尤其是和其他顧客並肩坐一起、好像很熟，其實互不認識的奇妙氣氛，讓他欲罷不能」、「帶英國朋友、日本朋友吃過，去了其他餐廳再來吃大埔，都說大埔最好吃，眼睛發亮那種。可以近距離看廚師表演很有趣，且便宜、飲食多樣、均衡又好吃」、「尤其是有包手的在你面前炒給你吃，對於日本人來說應該很刺激，極道鐵板燒」、「我也很愛帶外國客戶吃大埔，因為他打破鐵板燒是高單價的印象，又現煮，過程看得到，老外吃得安心！一點好單，馬上上高麗菜，很多老外都嚇到」。

也有網友指出，「日本吃鐵板燒很貴」、「大埔算高CP值連鎖餐廳，應該類似我們去吃他們的吉野家之類？」、「基本上我在日本吃鐵板燒，沒2000元台幣走不出來」、「大埔讚，日本同類型的都超貴」。

事實上，鐵板燒在不同國家的定位差異不小。嫁來台灣的日籍網紅「黑木太太」曾指出，在日本，鐵板燒多半屬於較高價位的餐飲選擇，用餐時通常會穿著較正式。而在台灣，鐵板燒則走親民路線，不僅價格相對便宜，還常搭配滷肉飯、玉米濃湯甚至爆米花等附餐，與日本的用餐形式大不相同。