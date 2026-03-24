紅茶巴士「青鳥說」延燒！老闆娘落淚鞠躬道歉 丈夫：她很喜歡台灣

台中連鎖飲料品牌「紅茶巴士」由中國大陸籍老闆娘王茹創立，主打古早味紅茶與平價手搖飲，短時間內突破百間門市並引發關注。然而近日因老闆娘在Threads回應身分質疑時一句「請你們這些青鳥多曬曬太陽吧」，引起網路風波。

面對外界批評，王茹刪除爭議文字並發文道歉，坦言當下未深入理解「青鳥」一詞在台灣社會語境中的意涵，僅以主觀直覺回應，是自身「失職與不成熟」。

不過道歉聲明曝光後，輿論並未平息，王茹與丈夫吳凱均於23日再度透過Threads發布影片說明。吳凱均針對妻子的發言向社會大眾致歉，同時強調品牌為「百分之百台資」。

他也坦言，這次爭議源於妻子主動回覆留言、言詞不當所致。不過，他指出，一開始留言區確實有不少人以「中配」等字眼攻擊，妻子第一時間已將相關留言隱藏，導致後續轉發時外界未能看到完整脈絡。但他強調，無論背景如何，都不應以情緒性語言回應。

他進一步指出，王茹來台七年，「真的很喜歡台灣，不管在各方面，都會分享台灣好的地方」。

王茹則在影片中再次向社會大眾致歉，表示因自身無知，造成團隊夥伴與社會大眾的困擾，「未來一定會認真反省，也會更深入了解台灣的文化」，並盼外界能再給一次機會，包容她的不足。

此外，吳凱均也向加盟店致歉，表示此次事件因品牌方不當發言，連帶影響加盟業者，「真的很抱歉，也浪費了大家的時間與社會資源」。