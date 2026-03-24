國旅再起爭議！親子友善飯店牙膏要價100元 他怒：誰愛住誰住

飯店不提供備品的事件再度引發關注。一名網友發文，稱他帶著女兒去南部入住一間「親子友善」的飯店，晚上發現忘了帶牙膏，於是詢問櫃檯是否能提供，但櫃台表示需要付費購買「一組100元」，而且需要他自己下樓買，讓他非常不滿意，怒批「這種高級飯店低級服務，誰愛住誰住」。

一名網友在Threads發文，表示近日女兒過生日，他挑選了南部一間號稱親子友善的飯店入住，晚上洗澡時，發現有帶牙刷卻忘記帶牙膏，房間內又沒提供備品，於是打電話去櫃台詢問能否提供牙膏。櫃台說現在沒有免費提供，不過可以付費購買，一組要價100元。

雖然價格很貴，但原PO著急要用，於是打算購買，但櫃台又表示需要他「自己下來買」，他們無法送牙膏上去。原PO不滿，他就是因為不方便才買的，還要自己下去拿，況且他還要照顧兩個孩子，假如能夠下樓，「為何不去便利商店購買更便宜的牙膏呢？」

後來原PO越想越氣，直接打電話給客服，詢問買備品是否能掛房帳請人送上樓，客服則說可以。原PO質疑明明號稱「親子飯店」，為何櫃檯還要堅持他下樓購買，客服僅回應「抱歉，我們內部會再作檢討」，就沒有後續了。經過這次事件，原PO氣憤地說這種高級飯店「誰愛住誰住」，也不禁感嘆：「我花7900元住一個晚上，只是想要一個牙膏刷牙為何這麼難？」

此文一出，不少網友也認為國旅的服務應該要加強，「這就是國旅最大的問題，旅客付出的跟得到的有形無形感受不成正比」、「什麼都要錢什麼服務都沒有，還是去日本旅遊爽一點」、「之前也遇過這種狀況，飯店或汽旅都堅持要客人自己親自下去買備品，國旅品質差」。

有旅遊部落客曾分享經驗，日本飯店雖然也不提供備品，但在大廳設置「Amenity Bar」，與品牌合作，無論是牙刷、刮鬍刀甚至是化妝用品都能讓旅客取用，既省錢又提升服務，達成「雙贏」。