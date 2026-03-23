吃飯滑手機沒訊號？網抓包餐廳疑裝「遮蔽器」拚翻桌率 NCC解答：已觸法

現代人手機不離身，吃飯配影片更是許多人的日常。不過，近日一名網友到麵店用餐時，發現明明離門口很近，手機卻連一格訊號都沒有，仔細觀察後竟發現店內疑似裝設「訊號遮蔽器」。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）曾明確警告，私自裝設訊號遮蔽器是違法行為，最高可處新臺幣20萬元罰金。

該名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，早上在麵店邊吃邊滑手機時，發現手機完全沒訊號，「想說奇怪為什麼一格訊號都沒有，明明就離門口那麼近。」原PO四處張望後，在店內發現一台裝有多根天線的不明機器，比對網路圖片後，懷疑店家可能為了提高翻桌率，或是想讓員工認真工作，而私自加裝「訊號遮蔽器」。

這篇貼文引發大批網友共鳴，許多人恍然大悟：「難怪有些店家我剛進去坐著，拿手機起來開鎖後就看到沒訊號」、「去過某書局和某家咖哩店，也是完全斷訊」、「捷運站附近的連鎖壽司店可能也有，google上很多人反應都無改善」。

對於店家疑似裝設遮蔽器的做法，多數網友表示無法接受，認為此舉不僅影響用餐體驗，更存在嚴重的安全隱患。紛紛留言痛批：「這東西不能隨便亂用，到時候發生緊急情況像是火災、糾紛，沒法打電話就出事了」、「如果鄰居剛好沒家用電話，緊急狀況要怎麼辦？」、「我只要第一次進去吃飯發現沒訊號，這家店就不會再去第二次」。

不過，也有部分網友認為事出必有因：「可能是為了防那些吃飯配影片，聲音開超大又看超久霸佔位子的人」、「如果是等餐點滑一下我覺得還好，最討厭看影片很刺耳的人」。

事實上，一般店家與民眾是不能隨意裝設這類干擾設備的。NCC過去就曾發文宣導，「無線電頻率」屬於國家稀有資源，非經核准不得使用或變更。訊號遮蔽器是以頻率干擾方式，強行遮蔽合法使用的頻段，對周遭通信影響甚鉅，因此只有司法治安機關（如警方、調查局等）才能以專案核准方式申請使用。

NCC強調，若一般民眾或店家未經核准，擅自設置手機、WiFi或GPS等訊號遮蔽器，已違反《電信法》相關規定，依法可處拘役或科或併科新臺幣20萬元以下罰金。民眾若發現類似違規情事，可直接向NCC檢舉。