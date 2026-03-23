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壽司郎變自習室？妹子點茶碗蒸讀書挨轟 前員工曝下場：列入怪客名單

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友指出下午時段的壽司郎人潮較少，只要點一份茶碗蒸，就能像在咖啡廳一樣待在店內讀書。 示意圖／AI生成
一名女網友指出下午時段的壽司郎人潮較少，只要點一份茶碗蒸，就能像在咖啡廳一樣待在店內讀書。 示意圖／AI生成

一名女網友近日在Threads分享「冷知識」，指出下午時段的壽司郎人潮較少，只要點一份茶碗蒸，就能像在咖啡廳一樣待在店內讀書，還附上自己用平板念書的縮時影片及餐點照片。沒想到貼文曝光後卻引發大批網友熱議，掀起兩派論戰。

不少網友對此做法相當不以為然，直言「為了流量什麼都做得出來」、「餐廳不是自習室」、「台灣沒有圖書館嗎」，也有人質疑壽司郎本身設有用餐時間限制，認為此舉恐影響店家營運與其他顧客權益，批評「沒水準還要昭告天下」。

討論串中也釣出自稱前員工的網友回應，指出即便非用餐尖峰，下午時段仍是外場補充餐具、清潔環境的重要時間，若有顧客長時間佔位，反而會增加作業困難，「我們會默默計時，甚至列入奇怪客人名單」，呼籲民眾給店家一點作業空間，「還是希望不要推這波風潮，不然壽司郎的員工下午還是會很難做事的，大家互相理解一下」。

不過原PO並未認為有不妥，反而在留言區補充，強調自己是在「沒有客滿、沒有低消限制」的情況下使用空間，並表示這是「善用零碎時間」。也有部分網友替她緩頰，認為只要不影響他人、時間到就離開，其實無須過度放大。

事實上，關於「在餐廳或咖啡廳讀書」的爭議早已存在。過去就有網友在Dcard發文詢問，為何在咖啡廳念書總是引發反感？指出部分圖書館環境吵雜、限制多，加上距離不便，才會選擇到咖啡廳讀書，認為只要不干擾他人，並無不妥。

該討論引發網友兩極看法，有人認為長時間佔位、點低消卻久坐不走，確實會壓縮其他顧客空間，甚至有人將咖啡廳當成圖書館使用，進而要求他人降低音量，造成衝突；也有人直言，「不要把公共空間當成個人專用」，問題在於使用方式而非地點本身。

但也有另一派認為，只要店家未設限時、顧客有消費且未影響他人，無論是讀書、工作或聊天都屬合理使用空間。有網友指出，許多連鎖咖啡廳本就提供插座與長桌，某種程度上也默許久坐需求，關鍵仍在於彼此尊重與拿捏分寸。

還有網友延伸，例如在咖啡廳進行家教教學是否合適。部分人認為，只要音量控制得宜並不影響他人即可接受；但也有人指出，若長時間佔用座位或音量過大，仍可能干擾其他顧客。

壽司郎 茶碗蒸

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