花380元吃便當是盤子？梁社漢高價牛小排飯引發CP值論戰

臉書專頁「飛鳥7年級大叔的冷笑話」上分享了一張照片及貼文，內容提及社漢排骨便當店推出新品「美國帶骨牛小排飯」，附贈原盅牛肉湯，標價380元一份。貼文一出，立即在網路上掀起討論。

八方雲集集團近期宣布進軍高端餐飲市場，推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」。該系列產品由旗下品牌八方雲集與梁社漢排骨同步上市，其中梁社漢排骨推出的「美國帶骨牛小排飯」定價380元，成為該品牌目前最高價商品；而八方雲集則推出「美國帶骨牛小排麵」，每碗定價350元。

該粉專在貼文中表示：「一個便當380元，附牛肉湯！？說實在，人的心很奇怪，380元吃一個簡餐+湯，有菜有肉，會覺得是不是太便宜了。但如果是吃便當，卻容易被認為『盤子』。」他更指出，台灣消費者對於CP值的重視，使得便當類商品容易受到嚴苛檢視。此外，他也不忘推薦該店的「滷排骨飯」，並表示自己和兒子都非常喜歡這道餐點。

從貼文中的照片可見，這款「美國帶骨牛小排飯」不僅包含主菜牛小排，還搭配了一碗原盅牛肉湯。然而，380元的售價讓網友看法兩極化。部分網友認為價格過高，甚至質疑其價值：「380太誇張了，覺得自己是鼎泰豐嗎？」、「去巷口吃碗牛肉麵感覺比較划算。」也有網友對便當的擺盤提出批評，認為未達到高單價應有的精緻水準。

然而，也有不少人認為價格尚在可接受範圍內。一位網友留言表示：「其實我覺得380還好，但重點是要好吃、配菜不要太差。」此外，也有網友推薦梁社漢排骨的其他餐點，例如椒麻雞、玫瑰油雞等，認為這些商品同樣值得一試。

此事件不僅成為網友熱議的話題，也引發了消費者對台灣餐飲市場定價與價值認知的討論。有人認為，相較於日本拉麵動輒280元卻被視為「高CP值」，台灣的牛肉麵即使定價250元仍常被批評過於昂貴。