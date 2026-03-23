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嗆「青鳥去曬太陽」惹議 「紅茶巴士」老闆娘刪文道歉：未了解詞彙意涵

聯合新聞網／ 綜合報導
台中手搖飲品牌「紅茶巴士」近日在社群引發爭議。圖擷自官方臉書粉專「紅茶巴士Black Tea Bus總部」
台中手搖飲品牌「紅茶巴士」近日在社群引發爭議。圖擷自官方臉書粉專「紅茶巴士Black Tea Bus總部

台中連鎖飲料品牌「紅茶巴士」近年快速展店，由中國大陸籍老闆娘創業起家，主打古早味紅茶冰與平價手搖飲市場，透過加盟模式擴張，門市數量在短時間內突破百間。品牌以復刻傳統紅茶風味為賣點，吸引不少消費者，也因成長速度快，在社群上累積一定討論度與關注。

然而「紅茶巴士」近日在社群上掀起風波。起因為老闆娘在Threads分享創業歷程時，面對網友對其身分與品牌背景的質疑，回覆「請你們這些青鳥多曬曬太陽吧，不要永遠活在陰暗面裡」等語，引發爭議。相關留言雖已刪除，但擷圖仍在網路流傳。

隨著討論持續擴大，不少人批評該發言帶有攻擊性，也有人認為只是情緒性回應，不必過度放大。儘管原留言已刪除，但擷圖已在各大社群流傳，使品牌形象受到波及，事件持續在網路上發酵。

面對外界批評，老闆娘隨後發文道歉，開頭即表示「針對我近期在Threads上的不當回應，向所有被冒犯的朋友致上最深的歉意」。她坦言，當下未深入理解「青鳥」一詞在台灣社會語境中的意涵，僅以主觀直覺回應，認為這是自身「失職與不成熟」。

道歉文中也提到品牌初衷，強調紅茶巴士希望讓消費者重新感受傳統紅茶冰的風味，並指出第一線加盟夥伴長期認真、辛苦的投入服務。她表示，身為經營者，個人言行不只代表自己，也會影響整個品牌與團隊，因此一併向加盟夥伴致歉。

此外，她宣布將暫停個人社群發言，未來把重心回歸產品與服務，並強調之後在公開言論上會更加審慎。同時也提到，會透過這次事件重新思考自身身分與台灣社會之間的關係，也感謝外界的批評與指教。

貼文曝光後，網友多數依舊不買單，「能夠自由表達立場，本來就是台灣最珍貴的地方，而市場會用最直接的方式回應也很公平」、「我拒喝，這跟妳來自哪裡沒有關係」、「就是因為這裡是台灣才能讓你這麼囂張，反正祝妳生意不好」、「反正台灣賣飲料的那麼多，不缺妳這家」。

紅茶 手搖飲 陸配 老闆娘

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