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便衣警察凌晨上門調監視器？網一看過程直呼「細思極恐」：恐另有目的

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享有自稱警察的人凌晨上門查案，過程卻疑點重重，引發網路熱議。圖為示意，與新聞無關。記者李宗祐／攝影
網友分享有自稱警察的人凌晨上門查案，過程卻疑點重重，引發網路熱議。圖為示意，與新聞無關。記者李宗祐／攝影

近年社會治安話題頻頻引發討論，從詐騙到假冒公務員，各種手法層出不窮，也讓民眾提高警覺。近日就有一名網友分享一段「深夜訪客」經歷，聲稱有自稱警察的人凌晨上門查案，過程卻疑點重重，引發網路熱議。

該網友在Dcard發文表示，某天凌晨約1點30分，家中門鈴突然響起，把全家人驚醒。門外兩名男子自稱是「便衣警察」，表示附近發生竊案，希望調閱住家的監視器畫面。原PO回憶當下要求對方出示證件，但對方卻稱「沒帶」，僅透過無線電與同事聯繫證明身分。雖然心存疑慮，仍讓對方查看手機中的監視器畫面，最終未發現可疑畫面後，兩人便離開。不過事後細想，原PO坦言整起事件「越想越奇怪」，因此上網詢問大家看法。

貼文曝光後，網友紛紛點出多個不尋常之處，有人直言「凌晨查監視器本來就怪」，也有人質疑「便衣卻拿不出證件不合理」。更有不少人懷疑原PO可能遇上假冒警察，甚至推測對方動機不單純，例如「可能是在踩點，看有沒有人在家」或擔心「是犯罪後確認監視器有沒有拍到他們」。部分留言語氣更為直接，直指「肯定是假的，太多破綻」。

不過也有較理性的聲音指出，警方在特定情況下確實可能便衣行動，但依規定若民眾提出要求，仍應出示相關證明文件，否則民眾可以拒絕配合。此外，也有人建議遇到類似情況應立即撥打110確認，或改由白天親自將資料交至派出所，以確保安全。多數網友傾向認為該事件存在風險，提醒原PO提高警覺，甚至建議進一步向警方查證當晚是否有相關勤務。

根據法律資訊平台「法律Follow Me」整理，警方若要進入住家查訪或要求提供資料，原則上須具備合法依據。若未持搜索票，且不屬於緊急狀況（如追捕現行犯或有人求救），民眾有權拒絕開門，即使是執法人員，也不得隨意進入私人空間，否則可能涉及違法搜索。面對突如其來的查訪，保持冷靜並多一層確認，往往是保障自身安全的重要一步。

警察 監視器 緊急狀況 詐騙

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