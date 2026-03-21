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打烊客人堅持不走…他無奈乾等求解 內行曝1動作：幾乎都會離開

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一名網友分享，自己遇到客人到了打烊時間仍遲遲不離開，無奈上網求助「該怎麼優雅趕人」。示意圖／AI生成
近日有一名網友分享，自己遇到客人到了打烊時間仍遲遲不離開，無奈上網求助「該怎麼優雅趕人」。示意圖／AI生成

餐飲服務業向來被認為是「最難做的工作之一」，不僅工時長、事務繁雜，還得時時維持良好態度，以免遭顧客投訴。在「顧客至上」的文化下，不少業者為了避免負評選擇忍讓，也讓部分客人得寸進尺。近日有一名網友分享，自己遇到客人到了打烊時間仍遲遲不離開，無奈上網求助「該怎麼優雅趕人」，引發熱烈討論。

原PO在Threads表示，店家晚上10點打烊，已提前多次提醒，但客人仍「堅持吃完才走」。他提到，從晚上9點50分開始詢問是否需要打包，到10點、10點10分再次提醒，對方都回應「吃完就走」，最後拖到約10點20分才離席。更困擾的是，公司規定只要店內還有客人，就不能進行掃地、拖地等清潔工作，導致整間店只能空等，讓員工相當無奈。

貼文曝光後，網友紛紛分享「應對奧客」的各種方式。其中不少人建議可從「結帳」下手，例如直接表明超過營業時間將酌收費用，或先把帳單送上桌，讓客人意識到該離開。有網友直言，只要提到要加收費用，「通常就會起身走人」。也有人分享較溫和的做法，例如拿著外帶盒在旁等候，或再次禮貌提醒已打烊，藉此增加壓力。

另一派則提出更直接的做法，關鍵就是一個字：「關」。包括關燈、關音樂、關冷氣，甚至把店內燈光逐漸調暗、翻轉營業中的招牌，或將鐵門拉下一半。有留言指出，「燈一盞一盞關、音樂停掉，很少有人還坐得住」，也有人分享直接關閉部分設備或收拾桌面，讓顧客自然感受到店家已經結束營業。甚至有人幽默建議，假裝打電話給家人說「還在等最後一桌」，讓對方聽見也會識相離開。

多數網友認為，相關應對方式仍需拿捏分寸，以免引發客訴；而餐飲業面對類似情況其實並不罕見，許多第一線員工卻往往只能隱忍。根據本站報導，過去有網友分享遇到態度不佳的客人時，雖然表面仍維持禮貌，但會在找零時「故意給比較舊的零錢」，引發不少人共鳴，直言自己也曾這麼做。類似經驗一再被提起，也讓服務業的辛苦面再次受到關注。

服務業 餐飲業 顧客

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