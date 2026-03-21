不是亂翻！LaLaport中文名稱曝光 網笑歪：東南亞語系風

日系商場品牌近年在台灣積極展店，不過中文名稱卻意外掀起話題。旅日達人林氏璧分享，近期發現LaLaport的中文名稱為「啦啦寶都」，讓他當場愣住，忍不住笑出來。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

林氏璧在臉書表示，近日在滑Threads時，看到有人提到LaLaport的正式中文名稱竟是「啦啦寶都」，讓他忍不住驚呼「只有我不知道嗎？」對這個翻譯感到相當新奇。

林氏璧也進一步整理多個日系品牌的中文名稱，包括「尚都樂客」（Sundrug）、「必客家美樂」（Bic Camera）、「友都八喜」（Yodobashi）以及「可開嘉來」（Cocokara Fine），笑稱相比之下，「啦啦寶都」似乎還算順口好記。

貼文一出後，不少網友都表示「很印度感（誤」、「用日文的唸法，還真的很符合耶」、「中文名聽起來有東南亞語系風」、「沒錯！發票上也是這麼寫的」、「幾年前我和孩子們看到的時候笑半天，老是嘲笑這個名字超幼稚」、「歡迎來到啦啦寶都」、「下次我要說：我要去啦啦寶都」。

此外，留言區也有部分網友提出其他品牌，回應「JR東日本在台灣叫捷爾東」、「唐吉訶德：還好我們自己有譯名，沒有變成咚奇厚鐵之類的」、「其實Google在台灣的公司名稱叫科高」。

事實上，官方也曾解釋取名用意，「LaLa」代表雀躍的心與愉悅的樣子，「Port」源自拉丁語porta(=gate)，除了有「港口」的意思之外，也有「門」的意思。將二字合而為一造字成為「LaLaport」，代表著進入體驗歡樂世界的入口的意思。

而Lalaport品牌Logo的設計理念，是把LaLa圖像化，展現歡樂與躍動感。2條直線與2圓點分別代表家庭（父母與2個孩子），同時也涵蓋了LaLaport的理念「Growing Together」，與在地居民一起共同創造良好互動與嶄新的文化，雙色Logo的藍色，除了代表「港口」，同時也代表信賴、清爽、知性的展現。

事實上，台灣人去日本玩也很愛去逛LaLaport，以「LaLaport 福岡」為例，最吸睛的莫過於門口那座高達 24.8 公尺的指標性地標——「1:1 實物大 ν 鋼彈」。這座全日本最高的鋼彈立像，不僅將品牌「歡樂入口」的意象發揮到極致，其震撼的聲光演出更成功帶動觀光熱潮，成為全球旅客到訪福岡必朝聖的熱血打卡點。