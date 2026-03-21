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30歲瞬間變「高級大人」？她列5徵兆 網爆共鳴：開始買0050

聯合新聞網／ 綜合報導
一名30出頭的女網友分享，自己最近在生活與心態上出現明顯轉變，甚至忍不住直呼，「一瞬間就好像變成高級大人了」。示意圖，本報資料照片
一名30出頭的女網友分享，自己最近在生活與心態上出現明顯轉變，甚至忍不住直呼，「一瞬間就好像變成高級大人了」。示意圖，本報資料照片

隨著年紀增長，不少人開始出現「初老」感受。一名30出頭的女網友分享，自己最近在生活與心態上出現明顯轉變，甚至忍不住直呼，「一瞬間就好像變成高級大人了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「大家從幾歲開始發現，自己從初級大人變成高級大人」為題，指出自己是1995年出生，這幾年明顯感受到身體與生活習慣改變，甚至被2000年出生的妹妹笑稱「好老人」。

這名女網友列舉5個初老特徵，第一是飲食習慣改變，無法再像20幾歲時隨意吃速食或外食，開始傾向健康餐或自己下廚；第二是身體小毛病變多，開始頻繁購買保健食品，甚至會看中醫、西醫或整骨調理。

第三，是看到標榜「抗老」的產品會特別留意，不論是保養品還是洗護產品，都會想嘗試；第四，開始研究投資，包含基金、ETF與股票，甚至養成每天看盤的習慣。第五，是開始規劃未來保障，從醫療險、意外險到重大傷病險，甚至連長照險都納入考量，種種改變讓她深刻感受到，自己已從「初級大人」邁入「高級大人」階段。

貼文一出後，不少網友都表示「1990路過，還有我們擋在前面呢」、「1999報到！自從年後公司近一波新人之後，就明顯感受到自己已不再年輕」、「第一次感覺自己變成大人了，是考到汽車駕照的時候，第二次是開始研究股票的時候」、「1995路過，最近開始想安排全身健康檢查了」、「開始把追星的錢投到ETF 0050裡」、「已經成為需要每個月固定報到復健科的人了，重點是我不到30」、「如果說變老的話，應該是看現在的年輕人很不順眼」、「發現另一個大人怎麼這麼簡單的事情都做不好時候」。

事實上，記憶力開始下降、不太能熬夜、不太能吃吃到飽餐廳等，可能就是身體出現「初老」的症狀。本站曾報導，一名網友好奇「大家到了幾歲，才真正發現、意識到『自己慢慢真的老了？』」。

對此，多數網友都認為是「身份轉變」的經驗，紛紛指出「當媽媽的時候」、「看小朋友覺得越來越可愛的時候」、「收到同學小孩喜帖的時候」、「看著小孩慢慢長大的時候，覺得自己變老了」、「看到孩子長大後」、「女兒都要出嫁了的時候」、「被早餐店阿姨叫大哥的時候」。

生活習慣 飲食習慣 保健食品

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