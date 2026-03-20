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新北美術館已變蚊子館？他驚假日都沒人 網揪問題：最好的作品是自己

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市美術館參觀人數下滑，引發討論。 聯合報系資料照／記者葉德正攝影
新北市美術館參觀人數下滑，引發討論。 聯合報系資料照／記者葉德正攝影

去年4月開館的新北美術館，曾創下單月逾21萬人次的高峰紀錄，但隨著時間推移，參觀人數逐月下滑，至去年12月僅剩約3.7萬人次，引發外界關注。

近期有民眾在Threads分享，週日中午前往館區時人潮稀少，直呼「太慘了吧，週日中午都沒人，可惜這麼舒服的地方了」。認為館外空間需要更多樹蔭、草地，或能讓親子共遊的地方，若能再與鶯歌老街連成一氣，應該會「超棒的」。

不少網友在該貼文留言指出，「建築很棒，但展覽一言難盡」、「去一次就不會想再去」，甚至有人直言「最好的作品是美術館本身」、「裡面的展覽真的配不上這建築」。

也有人反映，館內展覽內容偏向當代藝術，對一般民眾而言較難理解，「看不懂在幹嘛，旁邊的鶯歌陶瓷博物館還比較豐富」、「花100元門票不值得」。

還有民眾表示，展場空間雖大，但動線與主題規劃不夠明確，甚至出現「一個大空間裡面塞了三、四個不同主題，有一種空間太大，只好硬把空間填滿的感覺」、「看個館要寄物兩次」的情況，降低觀展的愉悅體驗。

此外，也有網友點出人力配置似乎過多的問題，「為什麼要這麼多工作人員？我看好幾個櫃檯都聚集在聊天，人力配置讓他們沒事找無聊事做，連地下室空曠的藝廊展間，也要盯著我，叫我寄物。」

甚至有網友悲觀表示：「去一次，真的沒什麼吸引人的，還有座廢棄物小山，說是藝術……，我真的不懂，走出來只感到寂寞，對裡面的東西都沒有印象，現在已經是蚊子館了。」

不過，仍有部分聲音持正面看法，認為新美館還是很有潛力的美術館，尤其作為結合當地公園的文化空間，「而且終於資源不是集中在台北精華地區了！」

對於有人抱怨當代藝術難以理解，有網友則認為「當代藝術本來就不一定容易理解」、「一堆人把作品講成醜也是蠻悲哀的，連尊重藝術創作的做人處事基本態度都沒有」，期待未來透過更多元的活動和策展提升觀眾的吸引力。

有網友指出，美術館周邊目前交通尚不便利，仍須仰賴未來捷運三鶯線通車來帶動人流；也有人建議，可加強與鶯歌老街、鶯歌陶瓷博物館等景點串聯，提升整體觀光動線。另有民眾認為，大型活動對人潮影響顯著，例如煙火或特展期間便會吸引大量人流，若能在策展與活動規劃上加強努力，仍有機會提升觀展人數。

美術館 蚊子館 新北

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