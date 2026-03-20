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男房客嫌女鄰居曬內衣褲「很尷尬」 房東提1要求…網傻眼：莫名其妙

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在租屋處的公共曬衣場曬貼身衣物，卻被房東通知會讓男租客尷尬。示意圖/ingimage
一名女網友在租屋處的公共曬衣場曬貼身衣物，卻被房東通知會讓男租客尷尬。示意圖/ingimage

一名女大生分享租屋遭遇，她表示自己與其他房客一樣，平時將洗好的衣物拿到公共曬衣場晾乾，沒想到某天卻接到房東來電，對方轉述有男房客反映，女生將內衣褲晾在公共空間「會讓男生尷尬、不知道該從哪裡曬起」，讓她當愣住。

該名女大生在Dcard發文抱怨，平時在外租屋，某天半夜接到房東來電，說有男租客反映，女生的內衣褲洗好後晾在曬衣場不恰當，「會讓男生尷尬、不知道該從哪裡曬起」，因此請她日後把洗好的內衣褲掛在房間，用電風扇吹到乾，否則就是吊內衣褲前後，都要另外吊一件自己的外衣，避免讓人家覺得尷尬。

原Po表示，自己平時的內衣褲樣式十分普通，也會刻意與他人的衣物保持距離，況且在公共曬衣場時常也能看到男租客晾曬內褲，但房東卻只針對女生提出要求，讓她忍不住質疑，按照同樣邏輯「那女生是不是也可以說看到男生內褲會尷尬、男生不能晾？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「哪個房東啊？看到內褲會尷尬的話應該是他自己大頭管不住小頭吧」、「蛤！男生可以曬女生不能很奇怪欸」、「房東超莫名其妙，要嘛就男女都規定不能在公共場合曬內衣褲啊」、「這年代化石也能當房東」。

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