不只扒手…歐洲旅遊小心「假警察」！他憶驚險瞬間：護照差點沒了

去歐洲旅遊，除了欣賞人文景觀外，更要時刻警戒扒手或假警察。瑜伽生活品牌YOGASANA在社群發文，分享去西班牙巴塞隆納觀光時，差點被假警察偷走護照的恐怖經歷，並歸納歐洲假警察的特徵，呼籲民眾出外旅遊一定要特別小心。

YOGASANA官方Threads小編發文，表示他曾在大學期間去西班牙巴塞隆納旅遊，當時他們不熟當地的路，第一天便迷失在了錯綜複雜的街道之中。此時，有一名捲髮男子拿出地圖向他們問路，不久後又突然出現一名拿著徽章的胖男子，跟他們表明自己是警察，要求所有人拿出護照。

小編描述，當時那位捲髮男很配合地交出了護照，朋友也照做掏出護照交給「警察」，剎那間，小編意識到那位警察是「假警察」，捲髮男只是套好的演員而已，於是用中文小聲提醒朋友，並快速奪回護照。接著，他們立刻頭也不回往反方向快走，那名假警還大喊：「不要走，你們麻煩大了！」但走遠後他也沒追上來，可見對方確實不是警察。小編提醒，在歐洲除了扒手要防備，更要戒備「假警察」或「假問路」。

此文一出，許多網友也表示在歐洲遇到類似的事件，「以前在倫敦遇到假好心帶路的人，假警察突然出現，懷疑我們持有假鈔交易，要我們拿錢包檢查，然後偷摸走錢」、「2019年在瑞典首都也遇過類似的詐騙情節，事後我上網搜尋，才知道此詐騙行為已發生並竄流多年」、「2019在布達佩斯也是，有個大叔先跟我們談話，後來出現一個警察說這附近常有假鈔交易，讓我們拿出護照及現金」。

小編補充如何識別假警察的技巧，通常假警察都穿著便衣、語氣會故意施壓與催促，一直要求你配合給出護照與錢包。另外，如果只有一位警察出現就很可疑，因為真警察出勤會有兩位以上。

如何防範呢？小編建議，重要證件例如護照千萬不能離手，如果遇到警察盤查，可以給對方影印本，不要交出真的證件；此外，可要求對方去人多的公共場合查證件，更可請翻譯人員幫忙。

除了假警察外，如何預防歐洲的扒手也曾引起討論，有網友建議手機帶備用機、絕對不要回應人，一旦覺得有人圍上來馬上混入人群中。此外，也可以使用「運動腰包」，將重要財物貼著肚子用衣服遮住，防止有心人士看到錢財。