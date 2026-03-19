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怎麼停進去的？男廁深處驚見機車 網友笑翻狂推理「進廁之謎」
近日在臉書社團「路上觀察學院」出現一則引人注目的貼文，一名網友分享了一張照片，照片中竟然有一輛機車停在男廁內，並附文表示：「廁所裡怎麼有機車」。這張照片一曝光，立刻引發網友熱烈討論和創意留言。
從照片可以看到，一輛機車就這樣「大剌剌」地停在廁所裡，場景相當突兀。網友們紛紛發揮幽默才華，在貼文下方留言，熱烈討論這台機車的「進廁之謎」。
有網友笑稱：「看起來真的很急」、「快來不及了，只好直接騎進來」，更有人調侃：「機油在滾」、「可能是機車型馬桶」。也有網友腦洞大開，推測：「掃地阿姨忘記騎回去的」、「這裡免停車費」。
其他創意留言更是讓人笑翻，例如「廁所得來速」、「該車動力來源是尿素」，甚至有人替機車打抱不平：「機車就不能上廁所嗎，你這是歧視」。至於機車如何進入廁所，網友也不忘揶揄：「怎麼停進去的才厲害」。
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