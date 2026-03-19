電子入境卡風暴！我反制要改稱「南韓」 韓網再嗆：台灣人自卑又憂鬱

台北市東門市場近日出現一幕「反差感爆棚」的街頭演出，一名小提琴手在人潮穿梭的市場中忘我拉奏，神情專注、完全沉浸在旋律裡，讓原本喧鬧的買菜場景瞬間多了幾分優雅氛圍，有網友驚喜表示，「街頭就可以聽到完全國家音樂廳等級的演出，太猛了」、「本來只是來買個菜，有瞬間來到國家音樂廳的感覺，彷彿在逛名牌店，整個購物變很時尚高檔」。

2026-03-18 16:03