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電子入境卡風暴！我反制要改稱「南韓」 韓網再嗆：台灣人自卑又憂鬱
不少人出國時會填寫電子入境卡，但其中的國名標示，有時也會引發敏感爭議。近期韓國電子入境卡系統將台灣標示為「中國台灣」，引發我國外交部不滿，甚至提出對等措施；相關消息傳到韓國論壇後，也掀起當地網友熱議。
台灣與韓國近期爆發「名稱大戰」！針對韓國電子入境系統將台灣標註為「中國台灣」，我國外交部在多次抗議無效後正式發起首波反擊，公告未來將境內韓籍人士的「外僑居留證」國籍欄位，由原先的「韓國」統一改為「南韓」。
相關消息近日被轉發至韓國知名論壇「FMKorea」，引發大量關注，短短一天貼文瀏覽數近50萬次，留言近千則。
不少韓國網友認為，即使被改稱為「南韓」也無傷大雅，「我們是南韓沒錯吧？」、「是South Korea沒錯啦」、「那樣講也沒錯啊？所以呢？」、「隨便啦，我們自己也是分南韓、北韓這樣叫」。
也有韓國網友認為台灣對名稱問題反應過度，甚至帶有嘲諷意味地留言，「中國（台灣），哈哈只會說空話」、「台灣被心臟爆擊了呢」、「奧運都寫Chinese Taipei（笑）」、「台灣人感覺是個充滿自卑情結和憂鬱的民族」、「只有民族認同模糊、缺乏自信的人，才會執著於這種問題」。
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