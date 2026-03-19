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93年出生紅利吃滿超羨慕？苦主哭曝滿滿心酸：隨時被取代

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生示意圖。圖／AI生成
大學生示意圖。圖／AI生成

社會環境、福利政策不停在變，常有人覺得自己生錯年代，有網友就羨慕民國93年（2004）出生的人，學費有減免、租屋有補助、各種福利爽爽領，甚至AI也很發達課業都輕鬆不少，引來眾人留言討論，認為福利雖有，但衰事也不少。

原PO在Dcard以「民國93年生的也太爽」為題發文，羨慕這年出生的人恰迎AI起飛，做報告比以前輕鬆，也不用拚死拚活考公立學校，私立學費就算高也有行政院減免福利，到外地求學工作還有租屋補助，還能爽領各種文化幣、運動幣等優惠，如果性別為男，93年的兵役更只需服4個月就好，除了考駕照難度變高外，幾乎什麼紅利都吃到了。

文章引發熱議，有網友讚同「有AI協作業就是爽爛」、「反觀94年出生的真是衰到炸，國中畢典畢旅很多都被疫情吃掉了，還有一年兵大禮包」、「92年底哭了，沒有文化幣」、「看到一堆幣但我都領不到」、「92年簽。我們生於SARS、畢業於COVID-19、高三畢業關在家、99（103）課綱最後一屆，重考難度upup」。

然而有不少93年出生的人跳出來吐苦水，「108課綱白老鼠，升大學全部亂掉，最好很爽」、「課綱白老鼠+疫情兩年」、「我都快哭死了，學什麼寫程式要被AI取代了」、「93年生，升高中慘遇108課綱、高中第一年下半流行Covid-19到大一開放，整個高中陪葬，111學測被最難數A擊飛，現在畢業面對除科技業的低薪跟起飛房價，老了沒有新鮮的肝支撐社會資源」、「你講的也只是學生時期而已，現在出社會找工作反而難，什麼都要會，學東西也是一下就可能改，比以前差多了」。

現行的108課綱是台灣於民國108年（2019）起實施、針對國小至高中學校的課程綱要，並與111年（2022）搭配實行新制大學招考。由於108課綱大幅更新舊版課綱內容及教學時程，並配合新制大學招考加入學習歷程檔案系統，導致推行時配套不足且仍有不少教師處於狀況外，出現「教師與學生同步學習」的困境，而當時高三生需同時面對嶄新課程和多管道入學申請的挑戰，必須同步準備製作學習歷程檔案、多元學習和拉高考試分數，令他們苦不堪言。

108課綱 補助款

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