外交部怒改居留證「南韓」反制！網紅諷刺0傷害：改稱「2字」才真會氣瘋

台灣與韓國近期爆發「名稱大戰」！針對韓國電子入境系統將台灣標註為「中國台灣」，我國外交部在多次抗議無效後正式發起首波反擊，公告未來將境內韓籍人士的「外僑居留證」國籍欄位，由原先的「韓國」統一改為「南韓」。然而，這記外交重拳似乎「雷聲大雨點小」，不僅引來網紅 Cheap 發文吐槽，連韓國網友的反應都出人意料。

網紅Cheap今日發文質疑，外交部此舉恐是自討苦吃，他直言，將韓國改稱為「南韓」，對韓國人來說根本毫無痛感，甚至很多人平時就這麼稱呼。Cheap 諷刺，這種反制對韓國的實質打擊趨近於零，反倒是台灣政府得花大筆預算去修改行政系統、重新印製文件與發公文。

怎麼讓韓國人生氣？ Cheap獻策，若真的要讓韓國人「氣到發抖」，外交部應直攻韓國最敏感的主權爭議， 改稱北韓常用的「高麗」或「南朝鮮」，挑戰其認為半島唯一合法政府的地位。再者是棄用韓國堅持的「東海」改稱「日本海」；或將「獨島」改稱為日本主張的「竹島」。他笑稱，觸碰這些台韓日之間的歷史禁忌，才有可能讓對方氣到發抖。

特別的是，這場「改名風波」傳回韓國後，韓網竟是一片支持聲浪。許多韓國網友表示「沒寫錯啊」、「South Korea不就是南韓嗎？」、「南韓才能區分我們跟北韓的不同」，似乎不太理解中文用字上的立場差異。

PTT鄉民也熱議，「外交部在耍寶」、「連吵架都不會」、「現在政府最強戰力只有內鬥而已」、「兩韓就是他們雙方，都承認的政治事實啊」。