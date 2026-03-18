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日本店員吐槽刷條碼客人「1姿勢」超討厭 台網友補血：出發點不壞
一名網友在Dcard轉發近期日本店員的抱怨，以「這樣拿手機的客人超討厭」為題指出，現代人結帳時常需出示智慧型手機掃碼，但很多客人習慣把手機垂直拿給店員，然而這種姿勢讓掃碼其實相當困難。
日本一位暱稱「ねや」的Ｘ網友最近發文吐槽許多客人結帳方式。這種垂直拿法被日本網友戲稱為「印籠式」，因其像日劇《水戶黃門》中展示印籠（古時日本人的包包）的姿勢。店員指出，垂直拿手機會增加掃碼困難，需要扭動手腕調整角度，也可能因螢幕反光或亮度不足而延長結帳時間。
除了印籠式，不少日本店員也在留言區哀號半橫、斜著拿手機的客人，同樣影響掃碼效率。許多店員建議，顧客在排隊時就可先打開會員或支付App，調整螢幕亮度，避免到收銀台才找畫面，以提升結帳流暢度。
Dcard的台灣網友也紛紛回應「很多人是其實不知道條碼正反都可以掃」、「直覺上會想拿垂直，是覺得讓對方正著看螢幕內容感覺比較禮貌而已，出發點不是壞的」、「會難掃通常是亮度跟機器的問題」、「做店員時完全不在意，不要結完才說有就好」、「你畫面拿往上都會有反光超難掃的好嗎，我都叫客人立起來」、「原來是我自以為貼心，我以為上面那樣正著拿給對方會更好掃」、「我絕對不會這樣拿，我都是拿平的方便對方掃碼」、「只要平放就好了」。
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