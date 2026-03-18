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東門市場驚見職業級演出！小提琴手忘我拉奏爆紅 5萬人朝聖讚：國家級演出

聯合新聞網／ 綜合報導
「提琴手小伊」日前在東門市場演奏，引發路人駐足。圖／擷自IG帳號「violinick_yi」
「提琴手小伊」日前在東門市場演奏，引發路人駐足。圖／擷自IG帳號「violinick_yi

台北市東門市場近日出現一幕「反差感爆棚」的街頭演出，一名小提琴手在人潮穿梭的市場中忘我拉奏，神情專注、完全沉浸在旋律裡，讓原本喧鬧的買菜場景瞬間多了幾分優雅氛圍，有網友驚喜表示，「街頭就可以聽到完全國家音樂廳等級的演出，太猛了」、「本來只是來買個菜，有瞬間來到國家音樂廳的感覺，彷彿在逛名牌店，整個購物變很時尚高檔」。

一名網友在Threads分享影片，表示在東門市場熙熙攘攘的人群裡，一名小提琴手正忘我地演出，並表示很多網友看了影片「以為是BGM（background music）」，原PO被悠揚的琴聲吸引，停下來聽了兩首，還笑說「如果不趕時間我真的會聽下去」。影片隨即在社群平台瘋傳，目前已吸引超過5萬人按讚、上千則留言熱議。

不少網友認為影片中的小提琴手演出水準相當震撼，「這演奏的曲目與品質，基本上只能在縣市級以上的演奏廳才聽得到，他投入的神情，真的點亮了聽者的一整天」、「從他演奏的神情，已進入到了一種心流的狀態，我彷佛置身在國家劇院中享受」、「這個演奏者水準很高耶，職業級當之無愧，你可能聽了一場要3000元以上門票的小提琴演奏會哦」。

有熟悉古典樂的網友指出，該名小提琴手演奏的是安東尼奧·韋瓦第名作《四季協奏曲》中的〈冬〉，屬於巴洛克時期經典的小提琴協奏曲。網友紛紛大讚，「我以為這在維也納街頭才會有的演奏，想不到在台灣傳統市場把Antonio Vivaldi帶到了日常市場生活」、「在市場還可以聽到這麼高水準的Antonio Vivaldi-The Four Seasons-Winter Op.8 No 4，絕對是要新台幣支持的」。

也有網友透露，該名演奏者為街頭音樂人「提琴手小伊」，本名為伊家均，IG帳號「violinick_yi」，平時不定期在台北各地演出，實力備受肯定，「我知道，提琴手小伊，他有時候也會在南京復興那邊表演，很厲害」、「上次在樂華夜市旁也有欣賞到這位小提琴手的風采，演奏賣力投入，很有看頭」。

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