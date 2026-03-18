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3人只點2盤壽司算奧客？網掀兩派論戰 前員工曝真實心聲：反而會感謝你

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文好奇，3個人到連鎖壽司店用餐卻只點2盤壽司，是否會被視為「奧客」，引發熱烈討論，圖為銀座的全球旗艦店。美聯社
有網友發文好奇，3個人到連鎖壽司店用餐卻只點2盤壽司，是否會被視為「奧客」，引發熱烈討論，圖為銀座的全球旗艦店。美聯社

現在不少餐廳設有低消門檻，但部分日本連鎖品牌仍未限制最低消費。有網友發文好奇，3個人到連鎖迴轉壽司店用餐卻只點2盤壽司，是否會被視為「奧客」，引發熱烈討論。

一名網友在 Dcard「心情板」表示，自己與兩位朋友前往藏壽司用餐，三人僅點了2盤壽司，總共消費80元，全程安靜用餐、未影響他人，因此好奇這樣的行為「會不會被認為是奧客？」貼文曝光後吸引大批網友留言。

不少人認為，由於店家並未設置低消規定，因此不算違規，但從商業角度來看，仍可能被視為「不理想的客人」，甚至有人指出，「如果越來越多人這樣做，店家遲早會設低消，就像咖啡廳一樣」。

也有網友分享自身經驗，表示「我常常進去只吃一個茶碗蒸就離開」，甚至有服務業人員直言，只要顧客不吵不鬧，基本上不會特別在意。

此外，一名曾任藏壽司領班的網友則透露，其實現場員工未必反感這類情況，「反而裡面的人員會很感謝你」，因為廚房工作繁忙，若僅有少數幾桌消費較少，反而能讓人員有餘裕專注於備料與擺盤，「短暫的喘口氣對現場作業品質反而會提高」。

關於「是否有用餐時間限制與低消限制？」根據藏壽司官網表示，如遇客滿時，用餐時間限時60分鐘。用餐不收取服務費，也無低消限制。

壽司 奧客 消費

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