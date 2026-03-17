沒吃就留1星負評！寵物友善遭嗆「無法和畜生用餐」 火鍋店回應超圈粉

隨著飼養寵物風氣盛行，對不少現代人而言，毛小孩早已如同家人，也帶動「寵物友善餐廳」興起。不過近日一間主打寵物友善的火鍋店，卻因用餐理念不同，遭網友留下1星負評，引發熱議。

該名網友在評論中直言，「看到寵物友善就不想吃了」，認為此類店家讓不喜歡與寵物同場用餐的顧客被排除在外，甚至表示「沒辦法和畜生一起用餐」，即使尚未實際消費，仍給予1星評價。

對此，業者在Threads發文回應，透露團隊看到評論後一度沉默，隨後相視而笑。業者表示，經營這家火鍋店的初衷，是希望讓每一位「家人」，無論是兩條腿還是四條腿，都能共享用餐時光，在熱騰騰的氛圍中感受簡單的幸福。

業者強調，理解每個人對用餐環境的期待不同，有人偏好安靜、純粹的人類社交，也有人希望帶著毛小孩一同外出用餐；而「寵物友善」並非排擠其他族群，而是提供一個讓不同物種能共處的空間。對於該則負評，店家也以溫和語氣回應，表示尊重對方選擇，並坦言這則評論雖有「未審先判」之感，但也幫助店家篩選出適合的客群。

貼文曝光後，不少網友留言力挺店家，「可以不喜歡寵物，但沒消費就留1星太過分」、「支持寵物友善餐廳」、「有機會會帶毛孩去消費」。