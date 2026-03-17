快訊

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 遭控貪汙北檢黑金組偵辦中

朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰對決美國 川普招手「要當美第51州嗎？」

聽新聞
0:00 / 0:00

沒吃就留1星負評！寵物友善遭嗆「無法和畜生用餐」 火鍋店回應超圈粉

聯合新聞網／ 綜合報導
寵物友善餐廳示意圖。圖／ingimage
寵物友善餐廳示意圖。圖／ingimage

隨著飼養寵物風氣盛行，對不少現代人而言，毛小孩早已如同家人，也帶動「寵物友善餐廳」興起。不過近日一間主打寵物友善的火鍋店，卻因用餐理念不同，遭網友留下1星負評，引發熱議。

該名網友在評論中直言，「看到寵物友善就不想吃了」，認為此類店家讓不喜歡與寵物同場用餐的顧客被排除在外，甚至表示「沒辦法和畜生一起用餐」，即使尚未實際消費，仍給予1星評價。

對此，業者在Threads發文回應，透露團隊看到評論後一度沉默，隨後相視而笑。業者表示，經營這家火鍋店的初衷，是希望讓每一位「家人」，無論是兩條腿還是四條腿，都能共享用餐時光，在熱騰騰的氛圍中感受簡單的幸福。

業者強調，理解每個人對用餐環境的期待不同，有人偏好安靜、純粹的人類社交，也有人希望帶著毛小孩一同外出用餐；而「寵物友善」並非排擠其他族群，而是提供一個讓不同物種能共處的空間。對於該則負評，店家也以溫和語氣回應，表示尊重對方選擇，並坦言這則評論雖有「未審先判」之感，但也幫助店家篩選出適合的客群。

貼文曝光後，不少網友留言力挺店家，「可以不喜歡寵物，但沒消費就留1星太過分」、「支持寵物友善餐廳」、「有機會會帶毛孩去消費」。

寵物 毛小孩 消費 負評

延伸閱讀

日拉麵店公告「邊吃邊滑手機」拒絕加湯！網提1建議：可避免爭議

驅散孤獨、提升身心…毛小孩是解憂萬靈藥？最新研究打臉：不會增加幸福感

全台已6,825家！為何桃園寵物店成長最快？專家曝原因

超商食品CP值暴跌？他吐槽1餐點「吃到生氣」 網嘆：65折才會考慮

相關新聞

沒吃就留1星負評！寵物友善遭嗆「無法和畜生用餐」 火鍋店回應超圈粉

隨著飼養寵物風氣盛行，對不少現代人而言，毛小孩早已如同家人，也帶動「寵物友善餐廳」興起。不過近日一間主打寵物友善的火鍋店，卻因用餐理念不同，遭網友留下1星負評，引發熱議。

不爽老闆、同事怎低調宣洩？網教1字神回覆 全網笑翻：對方還看不懂

近日網友分享「丨」字在職場群組中低調表達不滿的新用法，引發熱議。此字可隨意回覆老闆的「大餅」話題，既表達情緒又不明顯，令網友笑稱學到了新知識。

杜拜巧克力Q餅爆紅！台版1顆99元「驚見王子麵」挨轟 店家道歉：接受退款

韓國爆紅的「杜拜巧克力Q餅」（Dujjonku）在台灣也掀起流行炫風，口感Q彈又帶有酥脆層次，迅速成為熱門甜點。這股風潮源自全球對「杜拜巧克力」的熱潮，甜點通常以巧克力搭配開心果醬與中東卡達伊夫酥皮絲（kadaif），創造獨特的酥脆口感，也吸引不少甜點店跟風推出相關商品。

超商食品CP值暴跌？他吐槽1餐點「吃到生氣」 網嘆：65折才會考慮

對不少上班族與學生而言，便利商店幾乎是「隨時可解決一餐」的地方，為了吸引消費者，業者近年也不斷推出各式微波料理與創意餐盒，不過實際評價卻非常兩極。近日就有網友分享自己難得在便利商店用餐，結果卻踩到「大地雷」，貼文曝光後也引發不少人討論「超商餐點品質與CP值」是否正在下滑。

台北地標「善導寺」不只拜拜？隱藏功能曝光 網驚：活30年第一次知道

台北市善導寺在許多人印象中只是佛教寺廟，近日卻因一則貼文引發討論。有網友在社群平台提到，善導寺其實也提供骨灰安置服務，甚至被認為是「地價最高的納骨塔之一」，讓不少人看了才發現，原來善導寺不只是單純的寺廟。

飯粒總卡飯盒邊角！男星曝解決神招 網笑翻：永遠都是高麗菜

網友分享炒飯盒最後一粒飯卡住的困擾，男星徐鈞浩提議用高麗菜輔助勾出米粒，吸引3萬讚。此方法引發群網友熱議，幽默回應不斷，類似經驗分享亦踴躍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。