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不爽老闆、同事怎低調宣洩？網教1字神回覆 全網笑翻：對方還看不懂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享在職場群組「超實用」的冷門字，只要打一個字，就能低調表達不滿。 示意圖／Ingimage
一名網友分享在職場群組「超實用」的冷門字，只要打一個字，就能低調表達不滿。 示意圖／Ingimage

中文字的用法千變萬化，近日一名網友分享在職場群組「超實用」的冷門字，只要打一個字，就能低調表達不滿。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期發現一個字在職場上意外好用，那就是「丨」。乍看只是一條直線，其實正式讀音為「ㄍㄨㄣˇ」。當老闆在群組裡畫大餅，或同事之間互相甩鍋時，就可以傳這個字回覆，看起來像隨手打的符號，但實際上既能表達情緒，又不至於太過明顯。

貼文一出後，不少網友都表示「成功打出來了，又學到新東西」、「笑死，真的有這字耶」、「太有趣了，還以為是標點符號」、「真的好用，對方還看不懂那個字」、「看起來像數字1，很像誤打，但其實是在偷偷罵人」、「中文字博大精深」、「然後生僻字就變常用字了」、「非常好用的知識！學到了」。

根據中華民國教育部《重編國語辭典修訂本》說明，「丨」的讀音為「ㄍㄨㄣˇ」，當形容詞使用，意思是上下貫通的樣子；若當名詞使用，則是部首之一。

老闆 職場

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