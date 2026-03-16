杜拜巧克力Q餅爆紅！台版1顆99元「驚見王子麵」挨轟 店家道歉：接受退款

韓國爆紅的「杜拜巧克力Q餅」（Dujjonku）在台灣也掀起流行炫風，口感Q彈又帶有酥脆層次，迅速成為熱門甜點。這股風潮源自全球對「杜拜巧克力」的熱潮，甜點通常以巧克力搭配開心果醬與中東卡達伊夫酥皮絲（kadaif），創造獨特的酥脆口感，也吸引不少甜點店跟風推出相關商品。

女團IVE成員張員瑛曾在受訪時品嘗杜拜巧克力，掀起討論，更讓這款甜點人氣持續升溫。相關甜點在韓國的搜尋量與外送平台關鍵字也迅速攀升，成為社群上備受關注的話題甜點。

不過這股熱潮延燒到台灣後卻出現爭議。有網友近日在Threads分享，慕名到桃園一間網紅麵包店購買「杜拜巧克力Q餅」，沒想到撕開後卻發現內餡構造相當奇特。本應該是細緻酥脆的卡達伊夫酥皮絲，竟被替換成王子麵，畫面曝光後立刻引發討論。

貼文曝光後，不少網友直言視覺效果相當衝擊，甚至有人毒舌形容「看起來像蛆」。也有人質疑產品與原本杜拜巧克力的做法差距過大，卻仍以相同名稱販售，讓不少消費者感到困惑。

面對質疑，店家最初回應表示，一開始只是嘗試不同做法，在多次測試後認為王子麵的酥脆口感能讓濃郁巧克力更有層次，再加上王子麵是許多台灣人的童年回憶，因此決定保留這個「衝突但有趣」的搭配，希望消費者能接受這樣的創意版本。

然而這番說法並未平息爭議，不少網友仍留言批評「杜拜巧克力就是包酥皮絲，怎麼會變王子麵」、「擺明欺騙消費者啊，成本跟你賣的價格差多少要不要自己看一下」、「成本多少自己清楚還賣99元」、「要內餡用王子麵可以，但定價卻沒有連同調低，這不是欺騙消費者嗎」、「你真的知道杜拜巧克力跟卡達伊芙絲是什麼嗎」。

面對越演越烈的爭議，店家再次發文道歉，表示商品標示不夠清楚，未來會補充說明並調整門市介紹，也提供消費者憑發票退款。