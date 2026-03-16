快訊

不是你胖手指！iPhone狂打錯字把「我」打成「喔」 果粉4招解決吸百萬人讚

男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

高齡失智潮下財產保衛戰 專家建議三道防線阻親人奪產

杜拜巧克力Q餅爆紅！台版1顆99元「驚見王子麵」挨轟 店家道歉：接受退款

聯合新聞網／ 綜合報導
杜拜巧克力Q餅（Dujjonku）通常以巧克力搭配開心果醬與中東卡達伊夫酥皮絲（kadaif），創造獨特的酥脆口感。示意圖，非文中商品。 聯合報系資料照
杜拜巧克力Q餅（Dujjonku）通常以巧克力搭配開心果醬與中東卡達伊夫酥皮絲（kadaif），創造獨特的酥脆口感。示意圖，非文中商品。 聯合報系資料照

韓國爆紅的「杜拜巧克力Q餅」（Dujjonku）在台灣也掀起流行炫風，口感Q彈又帶有酥脆層次，迅速成為熱門甜點。這股風潮源自全球對「杜拜巧克力」的熱潮，甜點通常以巧克力搭配開心果醬與中東卡達伊夫酥皮絲（kadaif），創造獨特的酥脆口感，也吸引不少甜點店跟風推出相關商品。

女團IVE成員張員瑛曾在受訪時品嘗杜拜巧克力，掀起討論，更讓這款甜點人氣持續升溫。相關甜點在韓國的搜尋量與外送平台關鍵字也迅速攀升，成為社群上備受關注的話題甜點。

不過這股熱潮延燒到台灣後卻出現爭議。有網友近日在Threads分享，慕名到桃園一間網紅麵包店購買「杜拜巧克力Q餅」，沒想到撕開後卻發現內餡構造相當奇特。本應該是細緻酥脆的卡達伊夫酥皮絲，竟被替換成王子麵，畫面曝光後立刻引發討論。

貼文曝光後，不少網友直言視覺效果相當衝擊，甚至有人毒舌形容「看起來像蛆」。也有人質疑產品與原本杜拜巧克力的做法差距過大，卻仍以相同名稱販售，讓不少消費者感到困惑。

面對質疑，店家最初回應表示，一開始只是嘗試不同做法，在多次測試後認為王子麵的酥脆口感能讓濃郁巧克力更有層次，再加上王子麵是許多台灣人的童年回憶，因此決定保留這個「衝突但有趣」的搭配，希望消費者能接受這樣的創意版本。

然而這番說法並未平息爭議，不少網友仍留言批評「杜拜巧克力就是包酥皮絲，怎麼會變王子麵」、「擺明欺騙消費者啊，成本跟你賣的價格差多少要不要自己看一下」、「成本多少自己清楚還賣99元」、「要內餡用王子麵可以，但定價卻沒有連同調低，這不是欺騙消費者嗎」、「你真的知道杜拜巧克力跟卡達伊芙絲是什麼嗎」。

面對越演越烈的爭議，店家再次發文道歉，表示商品標示不夠清楚，未來會補充說明並調整門市介紹，也提供消費者憑發票退款。

巧克力 杜拜 甜點 韓國

延伸閱讀

減肥過頭恐狂掉髮！「求生模式」關閉非必要功能 醫示警女性更危險

不送上樓成默契？他疑惑「外送員變了」 網曝今昔差異：不怕投訴

朋友都買房！新竹人妻怕落後想跟進 年薪300萬夫秒拒：沒什麼了不起

臨盆在即老公睡翻！產婦苦笑「東西丟光都叫不醒」 過來人：必帶槍

相關新聞

杜拜巧克力Q餅爆紅！台版1顆99元「驚見王子麵」挨轟 店家道歉：接受退款

韓國爆紅的「杜拜巧克力Q餅」（Dujjonku）在台灣也掀起流行炫風，口感Q彈又帶有酥脆層次，迅速成為熱門甜點。這股風潮源自全球對「杜拜巧克力」的熱潮，甜點通常以巧克力搭配開心果醬與中東卡達伊夫酥皮絲（kadaif），創造獨特的酥脆口感，也吸引不少甜點店跟風推出相關商品。

超商食品CP值暴跌？他吐槽1餐點「吃到生氣」 網嘆：65折才會考慮

對不少上班族與學生而言，便利商店幾乎是「隨時可解決一餐」的地方，為了吸引消費者，業者近年也不斷推出各式微波料理與創意餐盒，不過實際評價卻非常兩極。近日就有網友分享自己難得在便利商店用餐，結果卻踩到「大地雷」，貼文曝光後也引發不少人討論「超商餐點品質與CP值」是否正在下滑。

台北地標「善導寺」不只拜拜？隱藏功能曝光 網驚：活30年第一次知道

台北市善導寺在許多人印象中只是佛教寺廟，近日卻因一則貼文引發討論。有網友在社群平台提到，善導寺其實也提供骨灰安置服務，甚至被認為是「地價最高的納骨塔之一」，讓不少人看了才發現，原來善導寺不只是單純的寺廟。

飯粒總卡飯盒邊角！男星曝解決神招 網笑翻：永遠都是高麗菜

網友分享炒飯盒最後一粒飯卡住的困擾，男星徐鈞浩提議用高麗菜輔助勾出米粒，吸引3萬讚。此方法引發群網友熱議，幽默回應不斷，類似經驗分享亦踴躍。

韓國人來台半年最驚豔美食！他狂讚1料理：味道和家鄉完全不同

韓國留學生Henry在台灣生活半年後表示，最驚豔的美食是炒飯，認為每家餐廳的炒飯都相當美味，引發網友熱烈討論與共鳴。此外，台灣有網友推薦冬菜，並分享各種創意吃法。

女到蝦皮智取店取貨 櫃子打開讓她超傻眼：買了個空虛

現代人都習慣網路購物，尤其電商蝦皮購物更是不少消費者的首選。有一名女網友昨（12）日到蝦皮智取店取貨，沒想到打開櫃子卻發現裡面沒有任何東西，讓她當場愣住，大罵「包裹是被鬼吃了嗎？」沒想到貼文引來不少有相同經驗的過來人留言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。