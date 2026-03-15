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超商食品CP值暴跌？他吐槽1餐點「吃到生氣」 網嘆：65折才會考慮

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享自己在便利商店購買「雞排炒飯」卻大踩雷，貼文曝光也引發不少人直言「超商餐點品質與CP值」正在下滑。示意圖/ingimage
近日有網友分享自己在便利商店購買「雞排炒飯」卻大踩雷，貼文曝光也引發不少人直言「超商餐點品質與CP值」正在下滑。示意圖/ingimage

對不少上班族與學生而言，便利商店幾乎是「隨時可解決一餐」的地方，為了吸引消費者，業者近年也不斷推出各式微波料理與創意餐盒，不過實際評價卻非常兩極。近日就有網友分享自己難得在便利商店用餐，結果卻踩到「大地雷」，貼文曝光後也引發不少人討論「超商餐點品質與CP值」是否正在下滑。

一名網友在Dcard發文表示，當天因為趕時間，中午看到附近有便利商店，就順便進去買午餐。他平常不太吃超商餐點，當時看到一款看起來份量十足的雞排炒飯便嘗試看看，不料咬下去才發現雞排竟然帶骨，而且越吃越傻眼，直言骨頭比例高得誇張，「幾乎佔了雞排的大半」。原PO原以為這樣的產品應該早就被網路罵翻，但查詢後卻發現不少宣傳照片看起來像是無骨版本，讓他忍不住抱怨花近百元卻吃到這樣的餐點，感到相當失望。

貼文曝光後，不少網友也分享自己的用餐經驗。有人直言這款餐點「真的很難吃」，甚至覺得現在超商便當的品質不如以往，直呼還不如到自助餐店買便當。也有網友回憶，稱這款餐點剛推出時其實是無骨雞排，但之後逐漸出現帶骨情況，吃起來還要一直挑骨頭，影響用餐感受。甚至有人吐槽現在不僅雞排「都是骨頭」，連飯量也大縮水，因此吃過一次後就不太會再回購。

除了品質爭議，價格與份量也成為討論焦點，有網友表示現在便利商店微波餐多半要等折扣才比較划算，「65折才勉強會吃」。還有人提到，以前會買超商便當隔天帶到公司加熱，但後來覺得份量吃不飽，加上價格調整後「算一算不太划算」。也有部分網友持不同看法，表示自己在便利商店只會挑「受好評」的特定品項，例如義大利麵或麻婆豆腐燴飯，認為不同商品評價本身就存在差異。

即便負評聲量頻傳，便利商店餐食仍有不少人氣商品。本站曾報導，台灣超商販售的「烤地瓜」就是許多上班族解決早餐或午餐的選擇之一，甚至連來台旅遊的日本旅客也十分喜愛，形容幾乎「百分之百會買來吃」。在快速便利的優勢下，如何兼顧品質、份量與價格，也成為超商餐點能否持續吸引消費者的重要課題。

超商 便利商店 自助餐店

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