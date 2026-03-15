台北地標「善導寺」不只拜拜？隱藏功能曝光 網驚：活30年第一次知道

台北市善導寺在許多人印象中只是佛教寺廟，近日卻因一則貼文引發討論。有網友在社群平台提到，善導寺其實也提供骨灰安置服務，甚至被認為是「地價最高的納骨塔之一」，讓不少人看了才發現，原來善導寺不只是單純的寺廟。

一名網友日前在Threads發文表示，善導寺位於台北市中心、交通便利，他認為若往生後能安置在此其實條件不錯，但由於建築面向大馬路、車流量大，環境可能會比較吵。貼文曝光後，引來大量網友留言討論。

不少人原本以為善導寺只是佛寺，看到貼文才驚訝表示，「我一直以為這裡（只）是一間廟 ！對不起我無知」、「原來它是靈骨塔嗎？在那邊讀了三年書，一直以為是佛光山的寺廟」、「活了30年現在才知道」、「20萬元是最基本價位，但都客滿、沒位」。

也有網友分享自身經驗指出，其實許多佛寺本來就設有納骨塔或墓園，因此善導寺附設骨灰安置設施並不罕見；另有網友說明，善導寺主祀釋迦牟尼佛，本身仍是佛教寺院，只是同時設有納骨塔，提供民眾安置骨灰的服務。

事實上，善導寺是日本佛教淨土宗所設立的佛寺。在日本統治台灣的五十年當中，日本佛教計有八宗十四派傳入台灣，不過各宗派的布教活動成效不一，其中台北市內較著名的佛寺約有七所，善導寺是目前現存規模最大的一所。