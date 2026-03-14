飯粒總卡飯盒邊角！男星曝解決神招 網笑翻：永遠都是高麗菜

在台灣購買炒飯時，不少店家會把裝在長方形紙盒中。一名網友分享，吃到最後時，常常會有一、兩粒米飯卡在盒子角落，怎麼挖都挖不出來，讓他相當困擾，讓不少網友幫忙出主意，還釣出男星留言挖飯小訣竅。

這名網友在社群平台「Threads」貼出一段影片，可以發現他吃炒飯時，總有一粒飯粒卡在盒子角角，不論怎麼用湯匙挖，最後那一粒就是弄不出來，讓他直言「吃完炒飯遇到這樣子就很煩」。

貼文一出後，男演員徐鈞浩也現身留言區，指出自己也非常愛吃炒飯，為了避免這種情況發生，他會用有「銳角」的配菜（通常是高麗菜），把卡在角落的飯粒勾出來。方法曝光後吸引3萬名網友按讚。

對此，不少網友都笑稱「高麗菜：又我？？？？」、「高麗菜年終沒有個80個月說不過去」、「所以又稱『勾』麗菜」、「永遠都是高麗菜」、「我覺得有人應該出一本書：『高麗菜的100種妙用』」、「這邊我開始要關注高麗菜是否有符合勞基法的保障」、「這一局又是高麗菜扛！」。

此外，也有內行網友分享自身經驗，指出「要不要試試看用湯匙的尾端手拿的地方挖看看？ 我都這樣做」、「我會用舌頭把它挖出來，雖然難看了點，但它被我吃掉我就很舒服」、「大概剩最後一口的時候，就要用大約五粒以上的米推過去一起把它帶出來，或是高麗菜肉絲之類的其他配料」。

本站曾報導，有網友分享高麗菜的妙用，吃火鍋時，只要將大片高麗菜葉鋪在湯面上，再把雞蛋打在上方，就能煮出形狀完整、湯底清澈的半熟荷包蛋。這招看似樸實無華，卻讓數十萬名網友爭相實測，就連火鍋業者都點頭直言「真的不黏鍋、還省洗湯勺」。

對此，不少網友看完興奮直呼「人生被改寫」，笑說自己活了20年才學到，還誇讚這是「能改變火鍋歷史的神操作」。不過，也有網友提醒，若沒有足夠大片的菜葉，葉梗偏硬時容易「蛋熟菜不熟」，建議用中小火，快熟時再用熱湯澆淋蛋面。