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韓國人來台半年最驚豔美食！他狂讚1料理：味道和家鄉完全不同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名來台念書的韓國人分享，在台灣生活半年後，最讓他驚豔的美食竟然是炒飯。示意圖／Ingimage
一名來台念書的韓國人分享，在台灣生活半年後，最讓他驚豔的美食竟然是炒飯。示意圖／Ingimage

台灣素有「美食王國」之稱，各式料理深受外國旅客喜愛。一名來台念書的韓國人分享，在台灣生活半年後，最讓他驚豔的美食竟然是炒飯，大讚「不管哪家都很好吃」。

「韓國人Henry」在社群平台「Threads」表示，來到台灣半年後，發現最讓自己印象深刻的料理是「炒飯」，雖然在韓國其實也吃過無數次，但味道與台灣完全不同，而且無論在哪一家餐廳點炒飯，幾乎都很好吃，讓他相當驚訝。

貼文一出後，不少網友都表示「真的很有感，在韓國吃炒飯超不習慣，感覺就是少一味」、「台灣炒飯不管走到哪都很少雷的，每家都有自己的獨門配方，快速又方便購買」、「如果家裡巷口有賣炒飯的話，也推薦去吃！通常台灣人覺得好吃的小吃，都是自己家裡附近的」、「台灣炒飯一定要加醬油，而且每個廚師的醬油都有自己配方，不是買來直接用」、「台灣炒飯真的好吃到爆！就問台灣人為什麼能把蔥炒得這麼香」。

此外，留言區也有網友提醒原PO，指出台灣什麼味的炒飯都有，但有一種「三色豆炒飯」不要吃，有的還會加火腿假裝自己很高級，除非再不吃東西就會餓死，炒飯就是不能加三色豆。

台灣美食常受各國遊客推崇，本站曾報導，一名日本網友大推傳統醃菜「冬菜」，讚美它「充滿魔力」，讓他著迷不已，連吃吐司都會加。對此，不少台灣網友看到他的吃法後大為震憾，紛紛表示「完全沒有想到冬菜會被日本人拿來告吐司」、「我活了50幾年，第一次聽到這麼奇葩的吃法」、「我嚇傻，什麼神級吃法」，對此，原PO還加碼推薦「除了美乃滋以外，搭配奶油起司也很好吃」。

事實上，冬菜其實是大白菜或高麗菜用鹽醃漬後再風乾，許多家庭會將它用做湯底調料，煮冬粉、蛋花湯、餛飩湯等都可加入，也有人推薦加在鹹豆漿或蒸肉、飯糰中，因味道很鹹，只需少許用量就很足夠。

台灣 韓國 美食 料理

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