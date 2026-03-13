女到蝦皮智取店取貨 櫃子打開讓她超傻眼：買了個空虛

現代人都習慣網路購物，尤其電商蝦皮購物更是不少消費者的首選。有一名女網友昨（12）日到蝦皮智取店取貨，沒想到打開櫃子卻發現裡面沒有任何東西，讓她當場愣住，大罵「包裹是被鬼吃了嗎？」沒想到貼文引來不少有相同經驗的過來人留言。

這名女網友在臉書「一個他媽的社團」發文抱怨，她說昨天到蝦皮智取店領取網購的貨物，但在繳費機台繳完錢後，櫃子的門一打開，裡面卻空空如也，讓她看了超傻眼。原PO不敢相信自己的眼睛，直呼有夠荒謬，「這是買了個空虛嗎？」

她趕緊致電給蝦皮客服，但打了一個小時才聯絡上，對方也僅回「我幫妳找找看」。原PO說因為不想多花運費，因此選擇免運方式送到智取店，沒想到收到貨到通知，白白付了錢卻拿不到商品，不免大嘆「真的不能貪那免運寄智取」。

貼文引起熱議，不少過來人都有類似經驗，「我有過喔，馬上打客服蝦皮，有時候會找到，有時候會跟你說遺失」、「我也不見過，基本上找不回來」、「我之前買兩件無包裝，結果只拿到一件，另一件說幫我找找，然後就沒下文了，反映給賣家他就退款了」、「我也發生過報包裹遺失，結果隔兩天有找回來，他們應該有監視器可以看吧？」、「我上次也遇過空櫃子事件，也是花了一個多小時打客服，最後是跟客服說我們直接退款就好了」。

其他網友則表示，「好恐怖…沒想到智取會遇上這種事」、「每次在智取店狀況打客服電話都很麻煩，因為很久才會接通」、「我寄蝦皮從不寄智取店，就是怕有這種情況發生，有時候客服也不積極處理」、「所以就不要買高單價的東西在智取」、「智取只是方便但缺點很多」、「省那一點運費，結果要付出更多的時間去處理沒有拿到的貨」。