快訊

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

女到蝦皮智取店取貨 櫃子打開讓她超傻眼：買了個空虛

聯合新聞網／ 綜合報導
蝦皮的智取店免運費，又能夠隨時取貨，是不少網路購物族的最愛。照片為示意圖。 聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影
蝦皮的智取店免運費，又能夠隨時取貨，是不少網路購物族的最愛。照片為示意圖。 聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影

現代人都習慣網路購物，尤其電商蝦皮購物更是不少消費者的首選。有一名女網友昨（12）日到蝦皮智取店取貨，沒想到打開櫃子卻發現裡面沒有任何東西，讓她當場愣住，大罵「包裹是被鬼吃了嗎？」沒想到貼文引來不少有相同經驗的過來人留言。

這名女網友在臉書「一個他媽的社團」發文抱怨，她說昨天到蝦皮智取店領取網購的貨物，但在繳費機台繳完錢後，櫃子的門一打開，裡面卻空空如也，讓她看了超傻眼。原PO不敢相信自己的眼睛，直呼有夠荒謬，「這是買了個空虛嗎？」

她趕緊致電給蝦皮客服，但打了一個小時才聯絡上，對方也僅回「我幫妳找找看」。原PO說因為不想多花運費，因此選擇免運方式送到智取店，沒想到收到貨到通知，白白付了錢卻拿不到商品，不免大嘆「真的不能貪那免運寄智取」。

貼文引起熱議，不少過來人都有類似經驗，「我有過喔，馬上打客服蝦皮，有時候會找到，有時候會跟你說遺失」、「我也不見過，基本上找不回來」、「我之前買兩件無包裝，結果只拿到一件，另一件說幫我找找，然後就沒下文了，反映給賣家他就退款了」、「我也發生過報包裹遺失，結果隔兩天有找回來，他們應該有監視器可以看吧？」、「我上次也遇過空櫃子事件，也是花了一個多小時打客服，最後是跟客服說我們直接退款就好了」。

其他網友則表示，「好恐怖…沒想到智取會遇上這種事」、「每次在智取店狀況打客服電話都很麻煩，因為很久才會接通」、「我寄蝦皮從不寄智取店，就是怕有這種情況發生，有時候客服也不積極處理」、「所以就不要買高單價的東西在智取」、「智取只是方便但缺點很多」、「省那一點運費，結果要付出更多的時間去處理沒有拿到的貨」。

蝦皮 客服 蝦皮購物 網路購物 包裹

延伸閱讀

好市多1款日本零食被掃貨 她跟風買超驚豔「一吃停不下來」

【厝內大小事 】芥子／解鎖的密碼是成長

智取店不「智取」？取貨投現慘遭機器吃錢 過來人勸：改用兩招才保險

時代的眼淚！她讚日本單車1設計超聰明！過來人笑翻：30年前就有

相關新聞

女到蝦皮智取店取貨 櫃子打開讓她超傻眼：買了個空虛

現代人都習慣網路購物，尤其電商蝦皮購物更是不少消費者的首選。有一名女網友昨（12）日到蝦皮智取店取貨，沒想到打開櫃子卻發現裡面沒有任何東西，讓她當場愣住，大罵「包裹是被鬼吃了嗎？」沒想到貼文引來不少有相同經驗的過來人留言。

超愛台灣冬菜！日人曝一吃法讚超美味 台灣人集體當機：從沒見過這樣吃

台灣美食常受各國遊客遊崇，近日有日本人大推傳統醃菜「冬菜」，讚美它「充滿魔力」，讓他著迷不已，連吃吐司都會加。不過台灣網友看到他的吃法後大為震憾「從沒想過的搭配」，有人嘗試後也驚奇「真的好吃」，還搭上

外國人怨北捷3站超難記！網籲「這樣改」：外國人瞬間懂

台北捷運某些相似的站名難免讓外國人難以分清。一名自稱外國人的網友發文，稱北捷板南線的「忠孝新生、忠孝復興與忠孝敦化站」，因站名過於類似，讓他搞不清楚三站的區別。對此，網友紛紛提出改名建議，其中華山、東區、東區中心最被大家認可。

因申請租補房租漲6千！他怨房東搞租客 網見電費：已違法

房東因房客申請租補而漲租金，可以檢舉嗎？一位在台中租屋的網友發文，稱今年有租客被房東發現申請租屋補助，房東竟然直接將房租調漲6千元，還說「反正大家可以申請雙租補」，讓原PO非常困擾，電費更被漲到一度6.5元。對此，許多網友點出電費6.5元已經違法，可以向有關部門檢舉。

汽車旅館不只「那個那個」？業者曝真相 一票人自爆奇葩用途

提到汽車旅館，不少人第一時間聯想到情侶約會或從事性行為的場所。不過近日有業者在社群平台分享觀察，指出許多客人入住其實並非為了親密行為，貼文曝光後引發大量討論，不少曾經住過汽車旅館的網友也紛紛分享自己的「另類用途」，顛覆外界長久以來的刻板印象。

舊金山驚見北港媽祖遶境 萬人街道「1場景」網嚇傻：這才是尊重神明

美國舊金山一年一度的農曆新年遊行本月8日登場，市區多條主要道路封街，吸引大量民眾在街道兩側觀賞。據了解，此次為北港朝天宮與舊金山朝聖宮40年來首度「兩廟合一」遶境，三太子、神童團、千里眼與順風耳神偶齊聚街頭，再加上北港傳統報馬仔、馬陣吹等陣頭，讓台灣獨特的媽祖信仰文化在海外亮相，意外在社群平台引發討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。