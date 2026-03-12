超愛台灣冬菜！日人曝一吃法讚超美味 台灣人集體當機：從沒見過這樣吃

台灣美食常受各國遊客遊崇，近日有日本人大推傳統醃菜「冬菜」，讚美它「充滿魔力」，讓他著迷不已，連吃吐司都會加。不過台灣網友看到他的吃法後大為震憾「從沒想過的搭配」，有人嘗試後也驚奇「真的好吃」，還搭上櫻花蝦和花生讓口感更豐富。

原PO在Threats上充滿愛的表示「麒麟冬菜我真的太喜歡了」、「怎麼會這麼好吃呢」，他表示自己是日本人，來到高雄時與冬菜相遇，立刻就被這充滿魔力的食物俘虜，希望大家可以推薦更多吃法給他，同時透露自己會用「吐司＋美乃滋＋冬菜」的搭配享用。

這神奇的搭配立刻吸引台灣人圍觀，「高雄人第一次聽到冬菜喇美乃滋還給我告吐司，從沒想過有一天冬菜被這樣用」、「完全沒有想到冬菜會被日本人拿來告吐司」、「我活了50幾年，第一次聽到這麼奇葩的吃法」、「這吃法很前衛」、「我嚇傻，什麼神級吃法」，原PO還加碼推薦「除了美乃滋以外，搭配奶油起司也很好吃」。

還有人立刻試吃，「是真的好吃，重點是冬菜的量要少，美乃滋的甜可以柔化它」，嘗試者又另外加上東港的花生櫻花蝦、香菜，讓整體口感更富有層次，非常好吃。其他人也表示可再加上海苔醬，或先將冬菜炒一下再加。

不過也有人表示從沒看過，「抱歉我台灣人但是我怎麼從來都不知道這個東東，看照片我還以為是漿糊」、「這到底是什麼東西？我怎麼沒看過」、「身為一個台灣人都沒看過的東西，居然被日本人推薦了」、「這款冬菜只有在南部有，北部應該很少吧」、「北部買不到」。

冬菜其實是大白菜或高麗菜用鹽醃漬後再風乾，許多家庭會將它用做湯底調料，煮冬粉、蛋花湯、餛飩湯等都可加入，也有人推薦加在鹹豆漿或蒸肉、飯糰中，因味道很鹹，只需少許用量就很足夠。