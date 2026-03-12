外國人怨北捷3站超難記！網籲「這樣改」：外國人瞬間懂

台北捷運某些相似的站名難免讓外國人難以分清。一名自稱外國人的網友發文，稱北捷板南線的「忠孝新生、忠孝復興與忠孝敦化站」，因站名過於類似，讓他搞不清楚三站的區別。對此，網友紛紛提出改名建議，其中華山、東區、東區中心最被大家認可。

一名外國人在Threads發文，他曬出北捷板南線車廂中的照片，只見告示板上寫著三個站名，分別是忠孝新生、忠孝復興、忠孝敦化，他覺得因為站名太過接近，「完全搞不清楚這三個車站之間的差別」。

此文一出，不少網友也紛紛坦言路口命名方式不太親民，「交叉口用在捷運命名真的很爛，輕軌這種站距密的就算了」、「台灣滿地的交叉路口站名真的是來搞人的」、「我台北人也很討厭這種道路交叉路口命名，歷史地標命名比較能讓我對地區產生聯想」。

有網友突發奇想，建議把忠孝新生站改成「華山」站；忠孝復興站改為「東區」站；忠孝敦化站則改成「東區中心」站，這樣外國人一看就會懂，但他也坦言，「台北人大概會先吵十年」。

還有網友為原PO科普，忠孝新生站是許多電腦宅男會出沒的地方，附近也有很多小吃攤販；忠孝復興則有很多上班族，適合白天上班、晚上喝酒的地方；忠孝敦化是逛街與買精品的地方，有許多網美店與價格比較昂貴的餐廳。

除了站名外，北捷還有什麼地方需要改進呢？臉書粉專「外國倫看台灣」指出，台北捷運越來越吵、越來越晃都是需要改善的問題，希望大家應該都要關注台灣的環境品質。