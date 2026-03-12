因申請租補房租漲6千！他怨房東搞租客 網見電費：已違法

房東因房客申請租補而漲租金，可以檢舉嗎？一位在台中租屋的網友發文，稱今年有租客被房東發現申請租屋補助，房東竟然直接將房租調漲6千元，還說「反正大家可以申請雙租補」，並且電費更被漲到一度6.5元，讓原PO非常困擾。對此，許多網友點出電費6.5元已經違法，可以向有關部門檢舉。

一名網友在Threads發文，表示他在台中租屋，前年租金是7千元、去年漲到9千元、今年房東發現有租客申請租補，於是直接將租金提升至1萬5千元，甚至說：「反正大家可以申請雙租補」。

原PO無奈地表示，他是一個人住不能申請雙租補，並且房東還把電費漲到一度6.5元，他計算了一下，發現房東這樣漲價一個月收入竟然多了12萬元，平時口口聲聲說自己「不缺錢」，卻這樣調漲租金與電費，讓原PO質疑：「為什麼要這樣搞租客？」。

此文一出，許多網友直指電費一度6.5元已經違法，建議檢舉，「租屋電費一度收6.5元不合法，建議保全相關對話、繳費紀錄直接檢舉」、「漲租金我覺得沒問題，電費亂收嚴厲斥責」、「假如你拿到電費單，就能去檢舉」。

根據內政部去年修訂的「住宅租賃定型化契約」，計費方式除需清楚記載於契約中，電度計費也不得超過當期每度平均電價，非以用電度數計費則不超過每期電費總額，若超收可處3萬至30萬罰鍰。

還有網友點出許多房東想逃漏稅因此限制房客申請租補。實際上根據內政部規定，申請租金補貼是房客的權利，並不需要取得房東同意；若房東進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可向縣市政府提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰。