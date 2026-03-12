快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

聽新聞
0:00 / 0:00

因申請租補房租漲6千！他怨房東搞租客 網見電費：已違法

聯合新聞網／ 綜合報導
一位在台中租屋的網友稱今年有租客被房東發現申請租屋補助，房東竟然直接將房租調漲6千元。示意圖／Ingimage
一位在台中租屋的網友稱今年有租客被房東發現申請租屋補助，房東竟然直接將房租調漲6千元。示意圖／Ingimage

房東因房客申請租補而漲租金，可以檢舉嗎？一位在台中租屋的網友發文，稱今年有租客被房東發現申請租屋補助，房東竟然直接將房租調漲6千元，還說「反正大家可以申請雙租補」，並且電費更被漲到一度6.5元，讓原PO非常困擾。對此，許多網友點出電費6.5元已經違法，可以向有關部門檢舉。

一名網友在Threads發文，表示他在台中租屋，前年租金是7千元、去年漲到9千元、今年房東發現有租客申請租補，於是直接將租金提升至1萬5千元，甚至說：「反正大家可以申請雙租補」。

原PO無奈地表示，他是一個人住不能申請雙租補，並且房東還把電費漲到一度6.5元，他計算了一下，發現房東這樣漲價一個月收入竟然多了12萬元，平時口口聲聲說自己「不缺錢」，卻這樣調漲租金與電費，讓原PO質疑：「為什麼要這樣搞租客？」。

此文一出，許多網友直指電費一度6.5元已經違法，建議檢舉，「租屋電費一度收6.5元不合法，建議保全相關對話、繳費紀錄直接檢舉」、「漲租金我覺得沒問題，電費亂收嚴厲斥責」、「假如你拿到電費單，就能去檢舉」。

根據內政部去年修訂的「住宅租賃定型化契約」，計費方式除需清楚記載於契約中，電度計費也不得超過當期每度平均電價，非以用電度數計費則不超過每期電費總額，若超收可處3萬至30萬罰鍰。

還有網友點出許多房東想逃漏稅因此限制房客申請租補。實際上根據內政部規定，申請租金補貼是房客的權利，並不需要取得房東同意；若房東進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可向縣市政府提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰。

房租 租屋 電費

延伸閱讀

年薪320萬新竹夫妻買得起「近豪宅」？ 內行警告：別犧牲小孩

爸想買透天隔20間套房當包租公！網見月租5000元急勸退：出事賠到破產

重劃區隨便破2000萬！台中房市驚現都心回歸…網：人間煙火味才是王道

單親媽台北租屋養孩月入需8萬？PTT戰翻：房租2.5萬太鬼了吧

相關新聞

外國人怨北捷3站超難記！網籲「這樣改」：外國人瞬間懂

台北捷運某些相似的站名難免讓外國人難以分清。一名自稱外國人的網友發文，稱北捷板南線的「忠孝新生、忠孝復興與忠孝敦化站」，因站名過於類似，讓他搞不清楚三站的區別。對此，網友紛紛提出改名建議，其中華山、東區、東區中心最被大家認可。

因申請租補房租漲6千！他怨房東搞租客 網見電費：已違法

房東因房客申請租補而漲租金，可以檢舉嗎？一位在台中租屋的網友發文，稱今年有租客被房東發現申請租屋補助，房東竟然直接將房租調漲6千元，還說「反正大家可以申請雙租補」，讓原PO非常困擾，電費更被漲到一度6.5元。對此，許多網友點出電費6.5元已經違法，可以向有關部門檢舉。

汽車旅館不只「那個那個」？業者曝真相 一票人自爆奇葩用途

提到汽車旅館，不少人第一時間聯想到情侶約會或從事性行為的場所。不過近日有業者在社群平台分享觀察，指出許多客人入住其實並非為了親密行為，貼文曝光後引發大量討論，不少曾經住過汽車旅館的網友也紛紛分享自己的「另類用途」，顛覆外界長久以來的刻板印象。

舊金山驚見北港媽祖遶境 萬人街道「1場景」網嚇傻：這才是尊重神明

美國舊金山一年一度的農曆新年遊行本月8日登場，市區多條主要道路封街，吸引大量民眾在街道兩側觀賞。據了解，此次為北港朝天宮與舊金山朝聖宮40年來首度「兩廟合一」遶境，三太子、神童團、千里眼與順風耳神偶齊聚街頭，再加上北港傳統報馬仔、馬陣吹等陣頭，讓台灣獨特的媽祖信仰文化在海外亮相，意外在社群平台引發討論。

連50嵐都變平價？ 網怨手搖飲淪「奢侈品」 內行算成本嘆：老闆只賺5元

台灣手搖飲文化盛行，但不斷攀升的價格卻讓許多消費者直呼吃不消。近日，有網友發文感嘆，現在隨便點一杯飲料都超過60元，甚至逼近百元大關，讓他懷疑「是我太窮嗎？」迅速引發廣大共鳴...

計程車只搭「5分鐘」竟被罵整路！女網友傻眼 原因曝光釣出一票苦主

近年不少民眾不想自己開車找停車位，也不想在尖峰時段擠進大眾運輸，因此改搭計程車或透過叫車平台移動，讓街頭「小黃」與多元計程車數量大幅增加。不過車輛變多、司機背景不一，服務品質也時常引發討論。近日就有網友分享自己搭短程計程車卻被司機「罵整路」，引發不少人共鳴，許多人也紛紛分享類似遭遇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。