汽車旅館不只「那個那個」？業者曝真相 一票人自爆奇葩用途

提到汽車旅館，不少人第一時間聯想到情侶約會或從事性行為的場所。不過近日有業者在社群平台分享觀察，指出許多客人入住其實並非為了親密行為，貼文曝光後引發大量討論，不少曾經住過汽車旅館的網友也紛紛分享自己的「另類用途」，顛覆外界長久以來的刻板印象。

一名汽車旅館業者在Threads發文表示，當了汽旅小編後才發現，許多客人入住「真的不是來做那個」，反而出現各種意想不到的理由，例如有人來打電動、唱KTV、拍短影音、直播，甚至有人只是想好好睡一覺。最讓他印象深刻的是，竟然還遇過客人專程到汽車旅館「寫報告」，讓他忍不住好奇大家到汽旅最奇葩的理由是什麼。

貼文曝光後引發網友熱烈回應，不少人分享自己的經驗。有人表示曾「開泳池房帶小朋友玩水」，大人還能順便唱歌放鬆；也有人說會專程去泡澡，因為「浴缸大又能躺平」。還有人分享更特殊的用途，例如帶寵物去游泳、停水時去洗澡，甚至有人笑稱曾到汽旅寫報告，「回程塞車乾脆開房把工作完成」。也有網友回憶，曾與朋友「2女4男開房玩桌遊」，遇到警察臨檢時場面一度尷尬。

此外，也有不少人提到汽車旅館空間寬敞、設備齊全，很適合聚會或短暫休息。像是有人分享部門聚餐時曾包下大房型，「二十多人一起吃東西、唱歌」，也有人透露自己曾在手術出院後入住汽旅，只因距離醫院近、方便每天回診。種種經驗讓不少網友直呼，汽車旅館的用途其實比想像中更多元。

本站也曾報導，不少旅客認為汽車旅館隱密性高、房間空間大，部分房型還有按摩浴缸、KTV或泳池等設備，對家庭或朋友聚會而言反而比一般飯店更方便。因此除了情侶約會之外，也逐漸成為休息、聚會甚至短暫度假的另一種住宿選擇，顯示摩鐵文化正慢慢擺脫單一印象。