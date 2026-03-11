汽車旅館不只「那個那個」？業者曝真相 一票人自爆奇葩用途

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名汽車旅館小編分享，許多客人入住「真的不是來做那個」，反而出現各種意想不到的理由。示意圖／AI生成
提到汽車旅館，不少人第一時間聯想到情侶約會或從事性行為的場所。不過近日有業者在社群平台分享觀察，指出許多客人入住其實並非為了親密行為，貼文曝光後引發大量討論，不少曾經住過汽車旅館的網友也紛紛分享自己的「另類用途」，顛覆外界長久以來的刻板印象。

一名汽車旅館業者在Threads發文表示，當了汽旅小編後才發現，許多客人入住「真的不是來做那個」，反而出現各種意想不到的理由，例如有人來打電動、唱KTV、拍短影音、直播，甚至有人只是想好好睡一覺。最讓他印象深刻的是，竟然還遇過客人專程到汽車旅館「寫報告」，讓他忍不住好奇大家到汽旅最奇葩的理由是什麼。

貼文曝光後引發網友熱烈回應，不少人分享自己的經驗。有人表示曾「開泳池房帶小朋友玩水」，大人還能順便唱歌放鬆；也有人說會專程去泡澡，因為「浴缸大又能躺平」。還有人分享更特殊的用途，例如帶寵物去游泳、停水時去洗澡，甚至有人笑稱曾到汽旅寫報告，「回程塞車乾脆開房把工作完成」。也有網友回憶，曾與朋友「2女4男開房玩桌遊」，遇到警察臨檢時場面一度尷尬。

此外，也有不少人提到汽車旅館空間寬敞、設備齊全，很適合聚會或短暫休息。像是有人分享部門聚餐時曾包下大房型，「二十多人一起吃東西、唱歌」，也有人透露自己曾在手術出院後入住汽旅，只因距離醫院近、方便每天回診。種種經驗讓不少網友直呼，汽車旅館的用途其實比想像中更多元。

本站也曾報導，不少旅客認為汽車旅館隱密性高、房間空間大，部分房型還有按摩浴缸、KTV或泳池等設備，對家庭或朋友聚會而言反而比一般飯店更方便。因此除了情侶約會之外，也逐漸成為休息、聚會甚至短暫度假的另一種住宿選擇，顯示摩鐵文化正慢慢擺脫單一印象。

汽車旅館 KTV 聚會

相關新聞

舊金山驚見北港媽祖遶境 萬人街道「1場景」網嚇傻：這才是尊重神明

美國舊金山一年一度的農曆新年遊行本月8日登場，市區多條主要道路封街，吸引大量民眾在街道兩側觀賞。據了解，此次為北港朝天宮與舊金山朝聖宮40年來首度「兩廟合一」遶境，三太子、神童團、千里眼與順風耳神偶齊聚街頭，再加上北港傳統報馬仔、馬陣吹等陣頭，讓台灣獨特的媽祖信仰文化在海外亮相，意外在社群平台引發討論。

連50嵐都變平價？ 網怨手搖飲淪「奢侈品」 內行算成本嘆：老闆只賺5元

台灣手搖飲文化盛行，但不斷攀升的價格卻讓許多消費者直呼吃不消。近日，有網友發文感嘆，現在隨便點一杯飲料都超過60元，甚至逼近百元大關，讓他懷疑「是我太窮嗎？」迅速引發廣大共鳴...

計程車只搭「5分鐘」竟被罵整路！女網友傻眼 原因曝光釣出一票苦主

近年不少民眾不想自己開車找停車位，也不想在尖峰時段擠進大眾運輸，因此改搭計程車或透過叫車平台移動，讓街頭「小黃」與多元計程車數量大幅增加。不過車輛變多、司機背景不一，服務品質也時常引發討論。近日就有網友分享自己搭短程計程車卻被司機「罵整路」，引發不少人共鳴，許多人也紛紛分享類似遭遇。

經典賽中華隊贏南韓太興奮！台灣球迷成田機場失控 網狠酸：謝謝讓世界看見台灣

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽日前落幕，中華隊雖然無緣挺進8強，但在8日中午對戰強敵南韓時，最終以精彩表現拿下勝利，讓全台球迷熱血沸騰。然而，有網友直擊，一群準備搭機返台的台灣球迷...

智取店不「智取」？取貨投現慘遭機器吃錢 過來人勸：改用兩招才保險

一名女網友近日在Dcard發文分享自己在Shopee「智取店」繳費時的經驗，提醒其他人使用現金付款要特別留意。她表示，自己日前到智取店取貨並使用現金繳費，因替公司購買商品，總金額達6360元，原本先投入5000元鈔票，再準備投入零錢補足金額，沒想到機器卻疑似發生異常。

