舊金山驚見北港媽祖遶境 萬人街道「1場景」網嚇傻：這才是尊重神明

美國舊金山一年一度的農曆新年遊行於本月7日登場，市區多條主要道路封街，吸引大量民眾在街道兩側觀賞。據了解，此次為北港朝天宮與舊金山朝聖宮40年來首度「兩廟合一」遶境，三太子、神童團、千里眼與順風耳神偶齊聚街頭，再加上北港傳統報馬仔、馬陣吹等陣頭，讓台灣獨特的媽祖信仰文化在海外亮相，意外在社群平台引發討論。

活動畫面近日在Threads上被轉發，有網友分享影片並笑說：「別小看台灣人，連在國外舊金山都可以請媽祖去熱鬧。」影片中可見遶境隊伍在高樓林立的大道上，道路寬敞整潔，兩旁設有柵欄進行交通管制，民眾則在欄外安靜觀看。現場沒有擁擠人潮，也沒有熱鬧的音響車或電音配樂，整個過程顯得相當有秩序，與不少人熟悉的台灣廟會氛圍形成強烈反差。

影片曝光後引發網友熱烈討論，有人直呼這樣的場面「才像真正的神事」，認為沒有電子花車或震天音響，反而多了一份莊嚴感；也有人說現場只聽得到嗩吶聲，「其實蠻好聽的」，比起混入電音更能感受到傳統味。還有人驚呼，看完影片反而產生文化衝擊，「原來宗教儀式也能這麼乾淨、純粹」。

留言區也有網友調侃「沒有打架、沒有炸街音樂，這算廟會嗎？」也有人開玩笑說「沒有89沿路吼叫，看起來不太習慣」。另一派人則認為，這正好證明許多外界對陣頭的刻板印象並不準確。有熟悉北港文化的網友表示，轎班成員平時其實都是各行各業的上班族，只有媽祖出巡時才集合參與，因此不該被簡化成負面形象。

除了北港媽祖文化此次在美國街頭遶境引發討論外，台灣年度兩大宗教盛事也即將登場，包括白沙屯媽祖徒步北港朝天宮進香以及大甲鎮瀾宮媽祖遶境。根據本站報導，由於今年兩項活動時間相當接近，信眾期待是否會再度出現罕見的「雙媽會」，兩場媽祖遶境相關籌備與行程安排，也持續受到外界關注。