連50嵐都變平價？ 網怨手搖飲淪「奢侈品」 內行算成本嘆：老闆只賺5元

台灣手搖飲文化盛行，但不斷攀升的價格卻讓許多消費者直呼吃不消。近日，有網友發文感嘆，現在隨便點一杯飲料都超過60元，甚至逼近百元大關，讓他懷疑「是我太窮嗎？」迅速引發廣大共鳴，但也意外釣出業界人士與內行網友，揭露手搖飲飆價背後的「吃錢怪獸」，直言60元其實只是店家的基本生存線。

原PO在Mobile 01論壇上發文，直呼「手搖飲超過60元真的太誇張了！」讓許多經歷過十幾、二十年前物價的網友紛紛在留言區「憶當年」，懷念起一杯珍珠奶茶只要25到30元、加一塊35元雞排就能飽足的黃金歲月。

如今，隨著基本純茶逼近40元，加了鮮奶、水果或配料的特調飲品更是70、80元起跳，讓許多人的心理門檻被徹底擊潰。不少網友感嘆：「60元以上不如去吃便當，有肉有菜還營養均衡」、「以前覺得50嵐很貴，現在竟然變成了平價標準」、「現在喝的已經不是小確幸，是奢侈品」。為了省錢與健康，有網友更表示已改變習慣，轉向購買超商瓶裝茶、自己買茶葉冷泡，甚至直接戒掉手搖飲改喝白開水。

面對消費者抱怨手搖飲是「暴利行業」，不少曾開過店或熟知內情的網友紛紛跳出來平反。他們指出，消費者往往只看到「茶葉與水」的低廉原物料，卻忽略了隱藏在背後的龐大固定開銷。

內行人精算分析，一杯60元的飲料，背後的成本結構大約是：店面租金20元、員工薪資20元、水電（尤其是極度耗電的製冰機與商用冰箱）5元、原物料10元，扣除雜支後，老闆一杯可能賺不到5元。

對於價格漲漲漲的手搖飲，業界人士無奈表示，飲料店賣的是「便利性與設備攤提」。近年來不僅原物料上漲，連年調升的基本工資與高昂的黃金地段店租，才是真正壓垮定價的「吃錢怪獸」。許多加盟主看似風光，實則每天都在替房東與員工打工，這也是為什麼街頭巷尾手搖飲店開得快、倒得也快的原因。